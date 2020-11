Vaticano investiga cómo el Instagram del Papa le dio ‘Me Gusta’ a chica sexy

Hace unos días La Verdad Noticias dio a conocer oportunamente, que la cuenta del Papa Francisco había reaccionado con un ‘Me Gusta’ a una fotografía de la modelo brasileña Natalia Garibotto, la cual estaba con muy poca ropa.

Ahora el Vaticano dijo que estaba buscando explicaciones del por qué la cuenta oficial de Instagram del Pontífice pudo reaccionar a una imagen demasiado sexy.

No se sabe exactamente cuándo la foto de Natalia Garibotto recibió el ‘Me Gusta’ de la cuenta verificada del Papa, pero la reacción todavía era visible el 13 de noviembre antes de que no me gustara al día siguiente.

Modelo brasileña aprovecha publicidad del Papa

COY Co, la empresa gestora de Garibotto, no pasó por alto la oportunidad y aprovechó al máximo la publicidad por lo que volvió a publicar la imagen en su propia cuenta de Instagram el viernes pasado diciendo que la empresa había "recibido la BENDICIÓN OFICIAL DEL PAPA".

Garibotto, tiene 2,4 millones de seguidores en Instagram, también bromeó: "Al menos voy al cielo".

Ante tal controversia el Vaticano lleva a cabo una investigación para determinar cómo llegó a gustar la foto, ya que es un equipo de personas quienes administra las diversas cuentas de redes sociales del Papa.

Mientras tanto un portavoz del Vaticano ha señalado: "Podemos excluir que el 'me gusta' provenga de la Santa Sede, y ha recurrido a Instagram en busca de explicaciones".

El Instagram del Papa opera bajo el nombre de usuario franciscus, y atrae a 7.4 millones de seguidores. La cuenta no sigue ninguna otra cuenta.

En Twitter, al Papa le siguen 18,8 millones de cuentas. En 2017, fue el líder mundial más popular en la plataforma de redes sociales. Pero la realidad es que en muy pocas ocasiones es él mismo quien compone contenido para redes sociales.

"El Papa no es como Donald Trump, no está sentado usando su teléfono o computadora para tuitear todo el día", dijo Robert Mickens, editor con sede en Roma de la edición en inglés del diario católico La Croix.

Te puede interesar: Papa Francisco beatifica a un influencer de 15 años por apoyar a la iglesia

“Él, por ejemplo, aprueba los tweets, pero no los me gusta, y en muy raras ocasiones ha dicho que le gustaría tuitear algo debido a una situación en desarrollo o una emergencia. Así que él no tendría nada que ver con esto, es el departamento de comunicaciones, y cómo sucede esto ... quién sabe".

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.