Varios muertos en ataque con bomba en restaurante de República del Congo.

Un terrorista suicida realizó un ataque contra un restaurante en la ciudad de Beni, en el este de la República Democrática del Congo, y mató al menos a cinco personas y a él mismo.

Los funcionarios culparon a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) por el ataque del sábado. La milicia es uno de los grupos armados más mortíferos de la región y el grupo ISIL (ISIS) la considera su brazo en África central. Por su parte, la ADF no se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque.

“El atacante suicida, al que los guardias de seguridad le impidieron entrar en un bar abarrotado, activó la bomba en la entrada del bar”, dijo el portavoz del gobernador regional, el general Ekenge Sylvain, en un comunicado. Seis personas murieron en la explosión y 14 resultaron heridas, incluidos dos funcionarios de República del Congo.

Varios muertos tras ataque suicida con bomba

La agencia de noticias AFP dijo que su corresponsal vio los restos de tres cuerpos en el sitio de la explosión, el restaurante In Box. Los restos de mesas, sillas, botellas y vasos estaban esparcidos por el lugar de la explosión.

Una fuente del ayuntamiento dijo a la AFP que entre los muertos había dos niños, así como dos funcionarios locales. Más de 30 personas estaban celebrando la Navidad allí cuando explotó la bomba, dijeron a la AFP dos testigos.

Rachel Magali había estado en el restaurante-bar durante unas tres horas con su cuñada y varias otras personas cuando escuchó un fuerte ruido afuera.

"De repente vimos humo negro alrededor del bar y la gente empezó a llorar", dijo a la agencia de noticias The Associated Press. “Corrimos hacia la salida donde vi gente acostada. Había sillas de plástico verde esparcidas por todas partes y también vi cabezas y brazos que ya no estaban unidos. Fue realmente horrible".

República del Congo sufre continuos ataques

El alcalde de Beni, Narcisse Muteba Kashale, dijo a la radio local que una bomba había explotado en el centro de la ciudad. “Por seguridad, le pido a la población que se quede en casa”, dijo el alcalde. Kashale, quien también es coronel de la policía, dijo que al menos dos de las víctimas eran niños. Los sobrevivientes fueron llevados al hospital local, dijo.

Beni, cerca de la frontera oriental de la República Democrática del Congo con Uganda, ha sido escenario de enfrentamientos regulares entre el ejército congoleño y las ADF. En junio, tres bombas sacudieron el este del país y las autoridades advirtieron que tenían informes de que se estaban planificando más ataques.

A finales de noviembre, la República Democrática del Congo y Uganda lanzaron una operación conjunta contra las ADF en el este del país después de que las tropas congoleñas lucharan durante meses para sofocar los sangrientos ataques de las ADF.

