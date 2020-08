Vagabundos serán trasladados a hoteles de lujo de Nueva York, ¡vecinos están enojados!

vagabundos Nueva York hoteles mundo

Nueva York se encontraba en medio de una crisis récord de personas sin hogar incluso antes de que llegara el coronavirus; cada noche, unas 60 mil personas llenaban los refugios municipales.

Casi un tercio de ese número vivía en instalaciones de estilo dormitorio para adultos solteros, compartiendo baños, comedores y dormitorios.

“Cuando Covid golpeó, reconocimos muy rápidamente que esta era una receta para el desastre”, dijo Jacqueline Simone, de Coalition for the Homeless, una organización benéfica de la ciudad.

El problema solo iba a empeorar, advirtieron, a medida que se profundizaba la crisis económica causada por la pandemia.

Los trenes de Nueva York en plena pandemia están repletos de vagabundos con sacos llenos de latas y otros desechos que recogen para vender y sobrevivir ¿Cómo se explica eso en el país más rico del mundo? El famoso sueño americano es una lotería, para unos pocos. #Cuba #Venezuela pic.twitter.com/7FAyfBD336 — Guerrero Cubano (@GuerreroCuba) April 22, 2020

Ellos, y otros grupos de defensa, pidieron a la ciudad que encontrara nuevos refugios para las personas sin hogar a fin de protegerlos del brote de coronavirus. Y el uso de hoteles, que estaban vacíos en toda la ciudad debido a la pandemia, se consideró una solución perfecta.

Unos 139 hoteles comerciales dieron un paso adelante rápidamente, según las autoridades de la ciudad, incluidos varios hoteles de lujo en Manhattan.

Residentes de zonas ricas están enojados

Pero en los últimos días, los residentes de algunas áreas más ricas de Nueva York, donde se encuentran algunos de los hoteles, se han quejado de lo que describen como comportamiento antisocial y uso de drogas por parte de personas sin hogar en sus vecindarios.

En el Upper West Side, donde el precio medio de la vivienda es de más de 1,8 millones de dólares, algunos residentes han creado un grupo de Facebook para expresar su disgusto por el uso de tres hoteles de lujo en la zona.

"Nuestra comunidad está aterrorizada, enojada y asustada", dijo al New York Post un miembro del grupo 'Upper West Siders For Safer Streets'.

Otro miembro de la junta de un grupo comunitario de la misma área comentó que “se siente como en la década de 1970. Todos los que pueden mudarse se mudan".

La respuesta de estos residentes a una solución temporal para proteger a las personas sin hogar en una pandemia ha provocado una reacción violenta de las organizaciones benéficas y los funcionarios de la ciudad.

"Es increíblemente descorazonador y, sin embargo, no necesariamente sorprendente que la gente esté reaccionando a las personas pobres de color con el mismo estigma y prejuicio que ha marcado muchos de estos debates durante años", dijo la Sra. Simone.

(Video) Este fue el lindo gesto que tuvo una persona con un homeless de Nueva Yorkhttps://t.co/PtHfCHfhLt pic.twitter.com/XhJewJo0RL — Radio Carolina (@RadioCarolina) January 16, 2016

“Uno esperaría que el trauma colectivo de una pandemia y la creciente incertidumbre económica dieran a la gente más compasión. Y, sin embargo, seguimos viendo los mismos estribillos de no querer tener a cierta persona en su vecindario", agregó.

La descripción del grupo de Facebook del vecindario afirma que "abusadores de sustancias químicas con enfermedades mentales" y "delincuentes sexuales registrados se han trasladado a 3 hoteles en el vecindario cerca de escuelas y parques infantiles sin ningún voto o aviso de la comunidad".

La ciudad mencionó que "no hay delincuentes sexuales con restricción de residencia que residan en estos lugares y que todas las personas que residen en estos lugares pueden residir allí según la ley estatal".

Brindan una segunda oportunidad

Isaac McGinn, del departamento de servicios sociales de Nueva York, dijo que las autoridades “brindan refugio a los neoyorquinos sin hogar sin importar su origen. Esto incluye ayudar a las personas a reconstruir sus vidas y crecer a través de segundas oportunidades a medida que se recuperan".

Añadió: “Los neoyorquinos que se encuentran sin hogar son nuestros vecinos, y la idea de que no son bienvenidos en algunos vecindarios por cualquier motivo es una afrenta a la decencia básica. No discriminamos en función de las experiencias o antecedentes previos de las personas, y no crearemos comunidades cerradas dentro de nuestra ciudad; les damos una mano, pase lo que pase".

La disputa amenaza con reavivar un debate sobre cómo se desarrolló la división de clases de Nueva York durante la pandemia. El alcalde Bill de Blasio arremetió recientemente contra los residentes más ricos de Nueva York que huyeron de la ciudad durante la crisis como "amigos del buen tiempo".

"Esta ciudad es para los neoyorquinos, esto es para las personas que viven aquí, trabajan aquí, luchan para mejorar este lugar, luchan contra esta crisis", dijo, culpando del aumento del crimen en la ciudad a "una tormenta perfecta de temporal problemas ”provocados por el coronavirus.

Los hoteles de lujo han abierto sus puertas a las personas sin hogar

Simone comentó que las quejas sobre la falta de vivienda demostraron la misma falta de conciencia por parte de los residentes más ricos sobre la forma en que el coronavirus ha impactado a los más pobres de la ciudad.

“Están en estos hoteles porque también merecen un lugar seguro para quedarse. El resto de nosotros nos quedamos en casa porque esa es la guía de salud pública. ¿Qué pasa con las personas que no tienen casa?", ella preguntó.

El uso de hoteles para albergar temporalmente a las personas sin hogar es más frecuente en Nueva York que en otras ciudades debido a la ley de “derecho a albergue”, que obliga legalmente a la ciudad a brindarlo a cualquiera que lo solicite.

Si los refugios están llenos, se colocan en hoteles. En 2018, la ciudad de Nueva York gastó más de 350 millones de dólares en el alquiler de habitaciones de hotel para refugios.

El plan ha sido bien recibido por los propietarios de hoteles, especialmente desde el inicio de la pandemia, que ha reducido drásticamente las tasas de ocupación hotelera.

Han salvado vidas

Vijay Dandapani, líder de la Asociación de Hoteles de Nueva York, dijo que la reubicación de personas sin hogar en hoteles es una "solución a corto plazo" que ha salvado vidas y negocios.

“Casi todos los hoteles quieren hacer este tipo de negocios. Esto es a corto plazo. Esto no es permanente. Los tabloides se están enfocando en algo completamente equivocado”, dijo.

“El año pasado tuvimos 69 millones de visitantes en la ciudad. Ahora mismo es cero ”, dice.

“Nadie anticipa que muchas personas realizarán algún tipo de viaje durante el próximo año. Mientras tanto, tiene hoteles con impuestos a la propiedad que pagar. La ciudad no ha cedido ni un ápice en ese sentido ”.

Dijo que si los hoteles no hubieran abierto sus puertas, habría habido “infecciones desenfrenadas en estos refugios para personas sin hogar, si no muertes”.

Desde Nueva York: Porque no todo en la vida es dinero.

Este señor que se quedó sin nada está disfrutando de una placentera siesta frente al Times Square.

Quéjate menos y disfrutá más !#Homeless #HomelessNYC #Batman pic.twitter.com/120B3jhpOT — Batman Times Square (@BatmanTimesSq) July 15, 2020

Dandapani también señaló la ironía de las quejas de los residentes sobre un plan que está ayudando a los hoteles a mantenerse a flote cuando esos mismos ayuden a revivir el área en el Upper West Side en cuestión.

“Hay mucho alboroto sobre este hotel en el Upper West Side llamado Lucerne. Llevo 30 años en el mercado hotelero de la ciudad de Nueva York y puedo decirles que esa zona era un basurero. Era imposible acercarse a cien pies del Lucerne”, dijo.

“Quienquiera que ese propietario haya invertido más de 20 millones de dólares para convertirlo en lo que era. ¿Estas personas agradecieron a estos propietarios por la gentrificación que resultó en el aumento de los precios de sus propiedades?".

Si bien agregó que entendía las preocupaciones de los residentes, pidió que se ejerza presión sobre la policía para brindar más seguridad en el área, en lugar de tratar de expulsar a las personas sin hogar.