Vacunas son menos efectivas contra variantes británica y sudafricana: estudio

Ante el surgimiento de nuevas variantes de COVID-19, científicos buscan a contrarreloj conocer la reacción de las vacunas aprobadas para su uso de emergencia contra este nuevo virus. Una reciente investigación del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, sugiere que los inoculantes proporcionan menos actividad neutralizante contras las variantes halladas en Reino Unido y Sudáfrica.

El estudio publicado en la prestigiosa revista científica Nature sobre las variantes del COVID-19 del Reino Unido y Sudáfrica predice que los inoculantes actuales y ciertos anticuerpos monoclonales pueden ser menos efectivos para neutralizar estas cepas, asimismo, indica que las reinfecciones podrían ser más probables.

El autor principal del estudio, David Ho indicó: “las predicciones del estudio ahora se están confirmando con los primeros resultados informados de la vacuna Novavax”. Agregó que esta compañía desarrolló una vacuna con 90% efectiva en el ensayo de la compañía en el Reino Unido, pero solo un 49,4% en su ensayo en Sudáfrica.

¿Vacunas combate a las nuevas variantes?

El experto indicó que los resultados del reciente estudio muestran que el virus viaja en una dirección que hace que escape de las vacunas y terapias actuales que están dirigidas contra el pico viral. “Si la propagación desenfrenada del virus continúa y se acumulan mutaciones más críticas, entonces podemos estar condenados a perseguir el SARS-CoV-2 en evolución continuamente, como lo hemos hecho durante mucho tiempo con el virus de la influenza”, declaró el investigador.

Durante el ensayo, los investigadores pudieron observar que los anticuerpos en muestras de sangre tomadas de personas inoculadas con la vacuna de Pfizer o Moderna eran menos efectivos para neutralizar las variantes B.1.1.7, que surgió en septiembre pasado en Inglaterra, y la B.1.351, que surgió de Sudáfrica a finales de 2020.

Frente a la variante de COVID-19 hallada en Reino Unido, la neutralización al virus se redujo aproximadamente a la mitad, sin embargo, frente a la variante de Sudáfrica, la inmunidad se redujo entre 6,5 y 8,5 veces.

Vacuna Pfizer asegura eficacia contra variantes del COVID-19

Los primeros estudios de Pfizer y la rama médica de la Universidad de Texas, que aún no han sido revisados por pares, mostraron una reducción de menos del doble en los niveles de anticuerpos contra la mutación sudafricana del COVID-19. Esto sugiere que la vacuna de BioNTech solo perdería una pequeña cantidad de efectividad y podría neutralizar exitosamente el virus. El estudio se realizó con sangre extraída de personas que habían recibido la vacuna.

Pero los hallazgos son limitados porque no analizan el conjunto completo de mutaciones encontradas en la nueva variante sudafricana. Como mencionamos anteriormente en La Verdad Noticias, el estudio también mostró resultados aún mejores contra varias mutaciones clave de la variante británica del virus.

Pfizer y BioNTech dicen que estos hallazgos indican que no hay necesidad de una nueva vacuna para abordar las mutaciones. Pero han enfatizado que están "preparados para responder" si se materializa evidencia de que la vacuna no funciona en una variante en particular.

Variante británica de COVID-19 podría ser el doble de mortal

Un nuevo estudio publicado en el British Medical Journal (BMJ) reveló que la variante de Kent “B117”, mejor conocida cómo la variante británica de COVID-19, podría ser el doble de mortal comparado con otras cepas anteriores detectadas alrededor del mundo. El ensayo se basó en el análisis de 110 mil pacientes infectados y reveló que Reino Unido podría sufrir altas tasas de muertes por un tiempo, ya que los datos extraídos revelaron que la cepa es entre un 30% y 100% más mortífera.

Dentro de una muestra de 54 mil 906 paciente con COVID-19 la variante británica provocó la muerte de 227 personas, una cifra superior a las 141 muertes que se detectaron en una muestra similar de pacientes con otras cepas del coronavirus, esto según lo observado por epidemiólogos de las universidades de Exeter y Bristol. Cabe indicar que la variante Kent B117 no solo es más mortal, sino también más transferible, lo cual favoreció el incremento de los casos de una forma acelerada en Reino Unido.

Variante sudafricana protege de otras cepas

Estudios realizados por científicos apuntan a que los anticuerpos que se generan para combatir la variante del COVID-19 descubierta en Sudáfrica llamada 501Y.V2 protegen también contra las variantes previas y, probablemente, contra las que están surgiendo en otros lugares.

El nuevo hallazgo, basado en un análisis de plasma, supone una noticia especialmente positiva por permitir pensar, según afirmaron los expertos sudafricanos, que una vacuna creada específicamente contra la variante 501Y.V2 podría ser suficiente para tener protección cruzada frente al COVID-19.

Los anticuerpos generados naturalmente por el cuerpo humano al hacer frente a la variante dominante en Sudáfrica han dado buenos resultados, hasta la fecha, contra la mutación hallada en Brasil y contra los tipos de coronavirus que circulaban a comienzos de la pandemia.

¿Reinfección por nuevas variantes de COVID-19?

Según el estudio, el suero de la mayoría de los pacientes que se habían recuperado del COVID-19 tenía 11 veces menos actividad neutralizante contra la variante de Sudáfrica y 4 veces menos actividad neutralizante contra la variante del Reino Unido. Ante estos resultados, el investigador resaltó que la “preocupación aquí es que la reinfección podría ser más probable si uno se enfrenta a estas variantes, particularmente a la de Sudáfrica”.

Los resultados de estos nuevos hallazgos fueron analizados de nuevo por el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia de los Estados Unidos y sugieren en conclusión que las vacunas y terapias con anticuerpos monoclonales proporcionan menos neutralidad contra las nuevas variantes del COVID-19 halladas en el Reino Unido y Sudáfrica.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica?