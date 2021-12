Vacunas contra Covid-19 si son efectivas para la variante Ómicron

El director de Epidemiología Julián Fernández indicó que la dosis de refuerzo será clave para contrarrestar el impacto de la variante Ómicron, pero que todas las vacunas contra Covid-19 resultan eficientes.

La variante de covid-19, Ómicron, detectada por primera vez en Sudáfrica, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de epidemiólogos y ciudadanos en las últimas semanas.

¿Qué tan alarmante es la variante Ómicron?

Variante Ómicron

Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, aclaró algunas de las dudas sobre esta nueva variante y se refirió al eventual panorama de su llegada a Colombia.

De acuerdo con el funcionario, aún hay información que se desconoce sobre la cepa; sin embargo, ya hay algunas cosas claras, explicó: Sabemos que es una variante con mayor transmisibilidad y con eso me refiero a que Ómicron es hasta cuatro veces más veloz que la variante Delta.

Esto resulta importante, porque a mayor velocidad de contagio, hay incremento de la severidad de casos y muertes. Esto es preocupante en territorios como Colombia, donde aún hay personas de riesgo no vacunadas en el país.

En segundo lugar, Fernández se refirió a la severidad de la variante Ómicron. Al respecto, indicó que aún hay debate sobre el tema. No se sabe si es más, igual o menos severa. Pero no nos podemos relajar por eso. Más contagios representan más muertes, sobre todo en poblaciones no vacunadas.

¿Funciona las vacunas contra el Covid-19 para la variante?

¿Vacunas contra Covid-19 si son efectivas para Ómicron?

El epidemiólogo hizo énfasis en que las vacunas seguirán siendo efectivas contra Ómicron. Es muy importante intensificar el trabajo. A diferencia de lo que pase en diciembre la vacunación de personas de riesgo y los refuerzos con terceras dosis.

Sobre este mismo tema recordó que ya está demostrado que los refuerzos tienen mayor protección cuando son heterólogos, por eso alcaldes, gobernadores y personal de salud que atiende vacunación covid, deben estimular los refuerzos heterólogos en adultos de 50 años o más.

En un escenario de más transmisión es esencial llegar con este blindaje. Las coberturas de niños y jóvenes son claves para el retorno escolar y reducir el contagio. Pero los refuerzos nos pueden llevar a salvar vidas, con o sin Ómicron.

Finalmente, Fernández indicó que frente a la amenaza de nuevas variantes contagiosas el país debe fortalecer la vigilancia. Esta tarea sigue siendo importantísima. Las vacunas contra Covid-19 son efectivas, pero aún hay gente que no está inmunizada y por eso este indicador no se puede descuidar.

