Vacunas Pfizer y Moderna podrían ofrecer inmunidad de por vida

Un reciente estudio publicado en la revista Nature, indica que las vacunas Pfizer y Moderna podrían ofrecer protección contra el COVID-19 por años gracias a que utilizan la tecnología de ARN mensajero.

Los científicos se percataron que las personas que recibieron cualquiera de las inyecciones de estas marcas que utilizan la tecnología de ARN mensajero tenían respuestas inmunes más fuertes y “persistentes”, eso no es todo pues las vacunas Pfizer y Moderna produjeron altos niveles de anticuerpos neutralizantes contra dos variantes del virus del COVID-19.

Vacunas Pfizer y Moderna brinda protección “duradera”

Las vacunas Pfizer y Moderna tiene tecnología ARN mensajero

Por lo anterior se cree que las personas que recibieron las vacunas Pfizer y Moderna podrían tener una inmunidad duradera, no solo por un año como se había proyectado, sino durante años e incluso por el resto de sus vidas, además de que es posible que no necesiten refuerzos, según notificó The New York Times.

“Es una buena señal de cuán duradera es nuestra inmunidad con esas vacunas", informó al diario el doctor Ali Ellebedy, principal autor del estudio e inmunólogo de la Universidad de Washington en St. Louis.

Para el estudio se tomaron en cuenta a 14 personas que habían recibido las dos vacunas de Pfizer, de estas ocho habían sido previamente infectadas con coronavirus. Así mismo para la investigación los científicos se encargaron de observar los ganglios linfáticos, los cuales generan un tipo de célula del sistema inmunológico conocida como célula B de memoria.

Estas células de memoria básicamente se “pegan” en la superficie de los patógenos invasores (virus) y las marcan para que otras células inmunes puedan reconocerlas y las destruyan.

Así mismo estas células de memorias pueden estar en nuestro cuerpo por años y nuestro sistema inmunológico las “llamará” si hay otra infección. Cabe indicar que después que alguien se infecta con COVID-19 o es vacunado, se forma un Centro germinal, el cual es como una especie de “campo de entrenamiento” para las células B, según The New York Times.

¿Qué arrojaron los estudios?

El estudio reveló un protección duradera de las vacunas

Se informó a La Verdad Noticias que los investigadores tomaron muestras de los ganglios linfáticos cinco veces después de la primera dosis de vacunación, estas se realizaron en la semana tres, cuatro, cinco, siete y a la semana quince.

Los resultados fueron sorprendentes, pues mostraron que incluso después de cuatro meses las personas vacunadas tenían centros germinales muy activos y el número de células B de memoria que reconocían el virus (covid-19) no habían disminuido.

Lo anterior es impresionante pues según explicó Ellebedy, “con la mayoría de las vacunas, los centros germinales alcanzan su punto máximo una o dos semanas después de la inmunización antes de desaparecer”.

Cabe indicar que aunque el estudio solo usó a personas vacunadas con Pfizer, Ellebedy señaló que estos hallazgos bien podrían aplicarse también a las vacunas de Moderna, pues ambos utilizan la misma tecnología.

Así mismo el experto indicó que no cree que la respuesta inmune de las vacunas que usaron tecnología convencional sea tan fuerte como las vacunas de Pfizer y Moderna que fueron elaboradas con el ARN mensajero.

