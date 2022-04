Vacunación contra el COVID-19 pierde fuerza en todo el mundo

Las campañas de vacunación contra el COVID-19 están perdiendo fuerza en todo el mundo, pues debido a la reducción de muertes y el regreso a la normalidad, ha disminuido el ímpetu de las personas por vacunarse.

Datos recabados de fuentes gubernamentales por el proyecto Our World in Data afirman que dos terceras partes de los países más ricos, y solo unos pocos de los más pobres, han llegado al 70% de vacunación, pero también revelaron que muchos países aún están por debajo del 20%.

En varios países, entre ellos algunos de Europa Oriental y Medio Oriente, las tasa de vacunación se han estancado en una tercera parte o menos de su población. Mientras que la tasa de vacunación en África sigue siendo la más desalentadora.

Se ha informado que menos del 17% de la población africana ha recibido la inmunización básica contra el coronavirus, pero no precisamente por falta de vacunas, pues hasta ahora cerca de la mitad de las dosis de vacunas que se han entregado al continente se han quedado sin usar. Además, las dosis inyectadas disminuyeron un 35% en comparación con las aplicadas en el mes de febrero.

Vacunación contra el COVID-19 pierde fuerza con la relajación de las medidas

En Africa solo una pequeña parte de la población se ha vacunado

Algunos expertos señalan que el momento adecuado para aplicar la vacuna en los países pobres era cuándo la gente tenía mayor temor al COVID-19, pues en ese tiempo los pobladores estaban motivados a vacunarse, pero ahora con la relajación de las medidas sanitarias, la oportunidad ha pasado. Recordemos que a principios de 2022 África tenía millones de casos de COVID-19 y no tenía vacunas.

“Hubo un momento en que la gente estaba muy desesperada por vacunarse, pero no había vacunas. Y luego se dieron cuenta de que no se murieron sin la vacuna”, explicó en entrevista con The New York Times, Isaac Adewole, exministro de Salud de Nigeria.

La percepción de algunos africanos, es que el coronavirus ya no es una amenaza importante en comparación con otros problemas de salud que requieren mayor atención, y para los cuales hay pocos recursos, como los nuevos brotes de sarampión o la lucha contra el VIH.

Las personas cada vez son más reacias a vacunarse

La Secretaría de Salud habilitó el registro de vacunación contra Covid-19 para vacunar a personas de 12 a 17 años de edad en el sitio mivacuna.salud.gob.mx., esto mientras la vacunación contra el COVID-19 va perdiendo fuerza alrededor del mundo.

