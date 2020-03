Vacuna del Coronavirus: comunidad científica analiza comenzar pruebas en humanos

Con la sorpresa que científicos de Estados Unidos han logrado localizar la que sería la primera pista para completar la que sería la vacuna contra el Coronavirus Covid-19, la jefa de enfermedades infecciosas en el Centro Médico Penn Presbyterian, Judith O’Donnell, dijo que se trabaja mundialmente para encontrar la vacuna contra este virus.

Iniciarán pruebas en humanos para vacuna del Coronavirus

Inclusive las primeras pruebas comenzarán en humanos después de los resultados satisfactorios ratones de laboratorio, se contempla iniciar con un pequeño número de voluntarios jóvenes y saludables comenzarán.

Casos de #coronavirus en #España ���� por regiones:



Madrid: 202

País Vasco: 102

Cataluña: 78

La Rioja: 70

Com. Valenciana: 42

Andalucía: 39

CyL: 30

Canarias: 21

CLM: 21

Aragón: 21

Cantabria: 12

Baleares: 8

Asturias: 8

Extremadura: 6

Galicia: 6

Navarra: 6

Murcia: 1



TOTAL: 673 — Coronavirus Noticias (@CoronavirusESP) March 8, 2020

La Doctora O’Donnell dijo aseguró que estos no se contagiaran con el Coronavirus Covid-19 ya que no contiene el virus en sí, pero se puede verificar que las vacunas contra esta enfermedad no muestran efectos secundarios preocupantes y preparar el escenario para pruebas más amplias.

Ha salido a la luz que el primero sería el Kaiser Permanente Washington Health Research Institute en Seattle quien ya se prepara para evaluar a 45 voluntarios con diferentes dosis de vacunas desarrolladas conjuntamente por NIH y Moderna Inc.

De igual forma el Inovio Pharmaceuticals tiene el objetivo de iniciar con las pruebas de la vacuna en los primeros humanos el próximo mes en unas pocas docenas de voluntarios en la Universidad de Pensilvania y en un centro de pruebas en Kansas City, Missouri, seguido de un estudio similar en China y Corea del Sur.

Iniciarán las pruebas de humanos para vacuna del Coronavirus.

Esta es la muestra de la determinación de la comunidad científica para lograr alcanzar un fin común en todo el mundo, que es controlar la expansión del Coronavirus Covid-19 el cual ya ha cobrado la vida de más de tres mil personas alrededor del mundo y que tiene infectado a más de 100 mil humanos.

Es preciso mencionar que el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del NIH aseguró que las pruebas iniciales van bien, pero hablar de que las vacunas estén listas para uso generalizado tardará de un año a año y medio.