Vacuna contra COVID-19 provoca PARÁLISIS FACIAL en decenas de israelíes

Al menos 13 israelíes han experimentado parálisis facial después de recibir la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, un mes después de que la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU informara sobre problemas similares, pero dijo que no estaban vinculados al jab.

Israel ha sido aclamado por su rápido y eficiente programa de vacunación masiva, que ha vacunado a un asombroso 20 por ciento de la población del país desde que comenzó la campaña a finales de diciembre.

Para un puñado de israelíes, sin embargo, la iniciativa ha provocado algunos problemas de salud inesperados.

Se confirmó a La Verdad Noticias que al menos 13 personas han reportado parálisis facial leve después de recibir el jab de Pfizer/BioNTech.

"No puedo decir que desapareció por completo después, pero aparte de eso, no tuve otros dolores, excepto un dolor leve donde estaba la inyección, pero no había nada más allá de eso".