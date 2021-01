Vacuna contra COVID-19 podría NO funcionar con cepa detectada en Sudáfrica

La nueva variante del COVID-19 identificada en Sudáfrica presenta un riesgo aún mayor que la cepa descubierta hace varias semanas en Inglaterra, advirtió el lunes el principal funcionario de salud de Gran Bretaña.

Su alarma se produjo cuando los científicos advirtieron que la nueva cepa que se extiende por las comunidades costeras de Sudáfrica podría ser resistente a las vacunas COVID-19 aprobadas o en espera de aprobación en los EE. UU. y en Europa.

"Estoy increíblemente preocupado por la variante sudafricana", dijo el secretario de Salud Matt Hancock a BBC Radio. "Este es un problema muy, muy importante, es incluso más problemático que la nueva variante del Reino Unido".

Cuando las primeras dosis de la vacuna de la Universidad de Oxford-AstraZeneca fuera de los ensayos médicos se administraron en un hospital de Oxford el lunes, el inmunólogo senior de Oxford, el profesor John Bell, quien ayudó a crear la vacuna de la prestigiosa universidad, dijo que había un "gran signo de interrogación" sobre si las versiones actuales de las vacunas funcionarían con la variante sudafricana.

La mutación del COVID-19 detectada en Sudáfrica parece más peligrosa

Dijo que era "poco probable" que la mutación hiciera que las vacunas fueran ineficaces, pero que podrían necesitar ajustes para brindar tanta protección contra la cepa como lo hacen contra las otras que ya están en amplia circulación en otros lugares.

El investigador principal del ensayo de la vacuna Oxford llevado a cabo en Sudáfrica, el profesor Shabir Madhi, dijo a CBS News que se habían identificado más de 13 variantes del coronavirus en el país desde el inicio de la pandemia. Dijo que el nuevo, 501.V2, que se ha extendido como la pólvora en las ciudades costeras de Sudáfrica, es la mutación más preocupante del virus hasta ahora.

"No es un hecho que la vacuna no funcionará en esta variante, pero es una consideración que la vacuna podría no tener la eficacia completa", dijo.

Ensayos oportunos de la vacuna contra el COVID-19

Se informó a La Verdad Noticias que, tanto Oxford como el gigante farmacéutico estadounidense Johnson & Johnson han llevado a cabo ensayos en humanos de sus vacunas en Sudáfrica, incluidas las dosis administradas desde que se descubrió la nueva variante.

"Aquellos en nuestro ensayo recibieron la segunda dosis durante el tiempo de esta nueva variante, lo cual es extremadamente afortunado", dijo Madhi, y agregó que esperaba los resultados relevantes del ensayo para la cuarta semana de enero.

La nueva cepa del COVID-19 hallada en Sudáfrica pone en riesgo eficacia de la vacuna

Glenda Gray, presidenta del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica y líder del equipo de prueba de la vacuna Johnson & Johnson, confirmó que su prueba también incluyó administrar dosis a los participantes en medio del brote de la nueva cepa.

"Es una suerte que este momento nos permita ver si hay algún cambio con esta nueva variante" en la eficacia de la vacuna, dijo. Su equipo también espera resultados "hacia fines de este mes".

"Esta nueva variante no debería retrasar el acceso a la vacuna, pero también significa que debemos estar atentos a las infecciones de avance", dijo, refiriéndose a la tasa de infecciones entre quienes han recibido la vacuna.

La vacuna de Johnson y Johnson requiere solo una dosis, a diferencia de las vacunas Oxford y Pfizer aprobadas para su uso en Gran Bretaña, o la fórmula Moderna que se usa en los EE. UU. junto con las inyecciones de Pfizer.

La vacuna Oxford se probó en siete lugares diferentes de Sudáfrica en 2.100 voluntarios, mientras que unas 45.000 personas participaron en el ensayo de Johnson and Johnson.

Hasta ahora, los inmunólogos han expresado poca preocupación por la eficacia de las vacunas aprobadas o pendientes contra otras mutaciones del coronavirus, incluida una variante descubierta a fines del año pasado en la región de Londres que ha elevado drásticamente las tasas de infección del Reino Unido.

Los científicos del gobierno dicen que, al igual que la variante sudafricana, la nueva cepa británica parece transmitirse más fácilmente entre las personas, pero esperan que responda a las vacunas de la misma manera que las versiones más extendidas de la enfermedad.

Sudáfrica espera pronto la vacunación

Mientras tanto, los sudafricanos todavía están esperando saber cuándo podría estar disponible alguna vacuna en su país fuera de los ensayos.

El sindicato más grande del país ha acusado al gobierno de "incompetencia grave" con su plan de lanzamiento de vacunas. Un grupo de científicos eminentes, incluida Glenda Gray, criticó al gobierno en un artículo de opinión publicado el domingo por lo que dijeron que era una falta de planificación "asombrosa".

A las pocas horas de las críticas, el Ministro de Salud, Dr. Zweli Mkhize, realizó una presentación en línea en la que describía el plan del gobierno. Dijo que el objetivo era vacunar a dos tercios de los 57 millones de habitantes de Sudáfrica para fin de año, a partir de febrero.

"Estamos apuntando a un mínimo del 67% de la población para lograr la inmunidad colectiva", dijo.

El Ministerio de Salud de Sudáfrica ha informado de un total de 1,1 millones de casos acumulados de COVID-19 en todo el país, con una tasa de positividad de alrededor del 32% y casi 30.000 muertes confirmadas.

