Vacuna Moderna genera más anticuerpos que biológico de Pfizer

La vacuna Moderna presentó el doble de anticuerpos en las personas que fueron inyectados con el biológico, en comparación con quienes se inmunizaron con Pfizer y BioNTech, así lo reveló un estudio publicado en The Journal of the American Medical Association (JAMA).

"Este estudio ha demostrado una inmunogenicidad humoral significativamente mayor de la vacuna SARS-CoV-2 mRNA-1273 (Moderna) en comparación con la vacuna BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), tanto en participantes infectados como no infectados, y en todas las categorías de edad", reveló el estudios.

El estudio refiere que la cantidad de principio activo en las dosis y el intervalo que hay entre la primera y la segunda dosis juega un papel importante en la respuesta inmunitaria. Por lo que la vacuna Moderna para el COVID-19 puede ser más efectiva en algunos casos.

Así fue el estudio que comparó a Pfizer y Moderna

El estudio demostró que un biológico otorga más anticuerpos que otro/Foto: AP News

Los voluntarios del estudio que comparó a Pfizer y Moderna eran trabajadores sanitarios de un centro en Ziekenhuis Oost-Limburg, Bélgica, que estaban citados para la vacunación con 2 dosis de ARNm-1273 (Moderna) o BNT162b2 (Pfizer y BioNTech). De 2499 sanitarios, 1647 participaron en este estudio.

“Un total de 688 fueron vacunados con ARNm-1273 (edad media, 43,2 años; 76,7% mujeres; 21,8% previamente infectados con SARS-CoV-2) y 959 con BNT162b2 (edad media, 44,7 años; 84,9% mujeres; 13,2% previamente infectado)”, declara la investigación.

Los participantes se sometieron a pruebas serológicas antes de la vacunación y de seis a 10 semanas después de la segunda dosis, independientemente de si se habían contagiado (o no) con el coronavirus.

“Se observaron valores de anticuerpos más altos en los participantes vacunados con dos dosis de ARNm-1273 [Moderna] en comparación con los vacunados con BNT162b2 [Pfizer]", concluyen los autores del estudio publicado en JAMA.

¿Por qué la vacuna Moderna da más anticuerpos?

Moderna ha logrado mostrar mayor mayor número de anticuerpos a diferencia de Pfizer/Foto: Ámbito

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, las vacunas de Moderna y Pfizer hasta ahora son las únicas dos autorizadas para su uso de emergencia basadas en la tecnología de ARN mensajero y requieren de dos dosis para estimular una robusta respuesta inmunitaria.

Pero posiblemente la de Moderna produce más anticuerpos porque contiene 100 microgramos de principio activo en comparación con los 30 microgramos que tiene la vacuna de Pfizer. Además, las inyecciones de la biotecnológica se administran con cuatro semanas de diferencia, frente a las tres semanas que separan el régimen de 2 dosis de la farmacéutica.

Según los autores del estudio publicado en JAMA, podrían estar influyendo en el resultado de los anticuerpos. No obstante, tanto la vacuna Moderna como la Pfizer tienen más de un 90% de eficacia incluso contra las variantes del coronavirus identificadas.

