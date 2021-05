Vacuna COVID-19 no causa disfunción cardíaca en los niños, pero el virus en sí

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están explorando informes de que varios jóvenes desarrollaron una afección cardíaca conocida como miocarditis después de recibir la vacuna COVID-19.

Pero sin un vínculo causal entre los dos establecido hasta ahora, los médicos dicen que el riesgo de que los niños desarrollen la afección cardíaca a causa del COVID-19 en sí es mucho mayor. Te explicamos los detalles del hallazgo en La Verdad Noticias.

"Sabemos que el COVID causa múltiples resultados negativos, incluida la miocarditis, el síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C) en los niños [y] el llamado COVID-19 prolongado ", dice la Dra. Kristen Sexson Tejtel, cardióloga pediátrica del Texas Children's Hospital.

"Sabemos que todos esos son riesgos asociados con COVID-19 y hemos visto muchos más de [esos] que de cualquier tipo de miocarditis desde que comenzó la vacunación".

Entonces, ¿qué es exactamente la miocarditis y de qué deben ser conscientes los padres? Esto es lo que necesita saber sobre la vacuna COVID-19 y su supuesto efecto en niños.

Miocarditis puede ser provocado por infección no vacuna COVID-19

Miocarditis, ocurre en 1 de cada 100,000 niños por año

"La miocarditis es una condición en la que las paredes musculares del corazón se inflaman y resulta en un mal funcionamiento del corazón", dice el Dr. Shelby Kutty, director de cardiología pediátrica y codirector del Centro de Cardiología Pediátrica y Congénita en el hospital y la escuela de medicina Johns Hopkins.

"Puede ser causada por varias infecciones; la infección viral sigue siendo una causa predominante de miocarditis". Según la Clínica Mayo, esos virus incluyen hepatitis B y C, virus del herpes, adenovirus (que causa el resfriado común) y COVID-19.

La afección también se ha relacionado con otros tipos de infecciones, incluidas las bacterianas y fúngicas. Los expertos estiman que ocurre en aproximadamente 1 de cada 100,000 niños por año y generalmente tiene una tasa de mortalidad de menos del 25 por ciento en los niños.

Sin registro de miocarditis con la vacuna COVID-19

Miocarditis se ha relacionado con ciertas vacuna pero no con la vacuna COVID-19.

Sexson Tejtel dice que hay datos disponibles que sugieren un vínculo potencial entre la miocarditis y ciertas vacunas como la vacuna contra la viruela. Kutty dice que ni él ni ninguno de sus colegas de Johns Hopkins han sido testigos de eso.

"Con respecto a la vacunación, es extremadamente raro", dice Kutty. "No me he encontrado personalmente con un caso de miocarditis asociado a la vacuna COVID-19".

El Dr. Robert H. Pass, jefe de división de cardiología pediátrica y director de electrofisiología pediátrica del Mount Sinai Health System, tampoco lo ha hecho. "No tengo conocimiento de que otras vacunas estén asociadas con el desarrollo de la miocarditis", dijo Pass a Yahoo Life.

"Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier sustancia puede desencadenar reacciones alérgicas que, en teoría, podrían afectar la inflamación en el músculo cardíaco u otros sistemas orgánicos".

El informe del 17 de mayo de los CDC sobre los casos de miocarditis en niños después de la vacuna COVID-19 señaló que había habido "relativamente pocos" y que todos los casos "parecen ser leves". La organización dice que han ocurrido con más frecuencia en los niños y, por lo general, menos de cuatro días después de que se administró la vacuna.

También señala que una investigación de los casos no pretende sugerir que sea un riesgo importante. "Dentro de los sistemas de monitoreo de seguridad de los CDC, las tasas de informes de miocarditis en la ventana posterior a la vacunación con COVID-19 no han diferido de las tasas iniciales esperadas", se lee .

No recibir la vacuna COVID-19 no previene miocarditis

CDC asegura que vacuna COVID-19 es segura para niños

"Hemos visto miocarditis y signos de la misma en niños admitidos con COVID-19", dice Kutty, y agrega que "la mayoría de ellos se recuperan ... pero hasta ahora es mucho más común que los casos asociados con la vacuna". Sexson Tejtel también lo ha visto.

"Hemos visto miocarditis COVID-19, desafortunadamente no pocas veces", dice ella. "No creo que pueda estar relacionado con la vacuna COVID-19 todavía, pero siempre es bueno saber acerca de las preocupaciones".

Tanto Sexson Tejtel como Kutty creen que la vacunación entre los niños debe continuar, incluso cuando los CDC estudian estas reacciones. Pass está de acuerdo. "El riesgo de contraer miocarditis es mucho mayor con COVID-19 que con la vacuna COVID-19".

Aunque hay informes de algunos adolescentes que desarrollan miocarditis en el período posterior a una inmunización con ARNm (Pfizer o Moderna), no existe la evidencia de que la vacuna ha tenido algo que ver con la miocarditis real observada y la incidencia de esto en la población de niños inmunizados no es, hasta ahora, diferente a la de la población adolescente en general".

"Los riesgos para los pacientes de la enfermedad que la mayoría de las vacunas pretenden prevenir superan este riesgo muy teórico en mil veces o más".

Signos de problemas cardíacos en niños

CDC desmiente que vacuna COVID-19 afecte el corazón de los niños

Los tres expertos reconocen que ver una afección cardíaca que afecta a los niños que circula en los titulares puede ser preocupante. Para aquellos preocupados por que le suceda a su hijo, hay ciertas señales de alerta que deben notar.

"Los signos que hay que buscar son la dificultad para respirar y un aumento de la frecuencia cardíaca", dice Kutty. "También si el niño de repente se siente cansado y su nivel de energía, en general, es bajo".

Pass agrega dolor de pecho a la lista de síntomas. "La miocarditis generalmente es tratable y los pacientes generalmente se recuperan muy bien si buscan atención médica", dice Pass.

"Es importante comprender que desde una perspectiva estadística, las posibilidades de desarrollar esta afección son mucho mayores que el riesgo de recibir la vacuna COVID-19 es un asunto serio; cualquier cosa que podamos hacer para reducir nuestros riesgos de desarrollar esta infección bien vale la pena".

La CDC, al igual que otros expertos de la salud, recomiendan recibir la vacuna COVID-19, pues los riesgos de no estar vacunado superan los riesgos de sufrir algún efecto colareral por la vacuna, según los reportes más recientes.

