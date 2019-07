Va a consultar por molestia en el ojo y le encuentran una GARRAPATA; en Estados Unidos

Un hombre acudió al oftalmólogo por irritación en uno de sus ojos, sin embargo, se llevó una gran sorpresa, ya al examinarle el ojo le encontraron una garrapata.

Chris Prater originario de Kentucky, Estados Unidos, quien labora en una compañía en el condado de Johnson, reveló para un medio internacional, que cuando comenzó a sentir una molestia, casi al final de la jornada, decidió ir al médico de la empresa a la que labora.

El médico le examinó el ojo y fue en ese momento que descubrió que tenía una garrapata en el globo ocular.

“Lo cierto es que me asustó bastante cuando el médico me dijo que la fuente de la irritación. Me incliné, lo miré y le pregunté si estaba bromeando y me dijo: ‘No, tenéis una garrapata”, sostuvo en una entrevista.