VIDEOS: Muertos y heridos al estrellarse avioneta en Sao Paulo.

URGENTE: Um avião de pequeno porte caiu perto do Campo de Marte, na Avenida Santos Dumont, altura do número 100, na Zona Norte de São Paulo. A aeronave atingiu casas e carros. Segundo o Corpo de Bombeiros, 10 viaturas estão no local.



