VIDEO: Sorprenden a mujer robando latas de atún en supermercado de Argentina

Empleados de un supermercado en Rosario, Argentina, captaron en video el momento exacto cuando sorprenden a una mujer intentando robar 27 latas de atún escondidas en su ropa, motivo por el cual de manera inmediata la obligaron dejar todo el producto.

Los hechos ocurrieron en un supermercado ubicado en calle Mitre y Pellegrini. En la grabación se puede ver el momento en que la mujer deja caer las latas que llevaba en su remara, así como en la calza.

“¡Sacate el barbijo! ¡Sacate el barbijo! ¡Bajate el barbijo! Ladrona, mirá, mirá todo lo que larga”, se oye a uno de los hombres que la detuvo a la salida del local.

Cabe destacar que el video difundido en redes sociales por trabajadores del supermercado, localizado en Rosario, se volvió viral en muy poco tiempo.

“Te dejo las cosas si querés. ¿Qué querés que me ponga en bolas acá? Me desnudo. Ahí está, no vengo más a este lugar. No vengo más”, respondió la mujer ofendida.

Los guardias intentaron continuar con la requisa pero la mujer se negó y dijo que los productos que llevaba en la bolsa lo había pagado. “Lo compre con la plata, mirá acá está el ticket”, dijo.

Antes de retirarse, uno de los hombres le exigió que se bajara el barbijo para verle la cara pero la mujer se negó. “¡Qué bajate el barbijo, gordo asqueroso! Me tocás y te denuncio por violencia de género”, les gritó.

Las reacciones en las redes por este video no se hicieron esperar, y mientras muchos usuarios pedían castigar a la mujer por el robo, muchos otros lo tomaron como algo cómico aplaudiendo la habilidad de esta fémina para esconder 27 latas de atún entre la ropa.

“Vamos, ya déjenla, deben reconocer la habilidad de esta mujer para ocultar tantas latas de atún, ya no molesten”, refiere un comentario.

