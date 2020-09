VIDEO: Policías de Bogotá torturan y asesinan a un hombre durante arresto

Elementos de la Policía Metropolitana de Bogotá, Colombia, torturaron y asesinaron a un hombre durante su arresto en el barrio Santa Cecilia, en la localidad de Engativá (noroccidente de la capital), durante la madrugada del miércoles, quedando todo captado en video por testigos de estos hechos.

Durante la grabación difundida en redes sociales, se puede apreciar como la víctima fue brutalmente inmovilizada por los uniformados, quienes a pesar de tener sometido al hombre decidieron aplicarle descargas utilizando un taser (pistola eléctrica), mientras el ciudadano detenido clamaba por su vida.

Y esta es la Policía que nos cuida #PoliciaCriminal ? Son puros Asesinos con uniforme y legalidad. Javier Ordóñez otro asesinato que pasará como si nada, lo mataron salvajemente en Engativá.



Al parecer, la detención del hombre, de 46 años y padre de dos hijos de 10 y 14 años, se dio cuando la policía lo halló a él, y a otros ciudadanos, consumiendo bebidas alcohólicas en espacio público, actividad catalogada como ilegal en el marco de los protocolos de bioseguridad expuestos por el gobierno nacional como forma de contrarrestar la propagación de la Covid-19 en Colombia.

Cabe destacar que en varias ocasiones los amigos del hoy finado advirtieron a los policías de Bogotá, sobre la gravedad de salud presentada por la persona sometida debido a los actos de agresión recibidos.

"Estábamos tomándonos unos tragos afuera. Llegaron los policías, y uno de ellos le dijo a mi amigo “esta vez no se me salva”. Mi amigo le dijo “póngame un comparendo, igual lo pagó”. Él le respondió “no, no doy comparendos” y lo agarró a darle choques eléctricos", relató uno de los amigos de la víctima.

Ante este panorama la alcaldesa de Bogotá, Claudia López ofreció asistencia judicial a la familia del hombre asesinado y pidió un castigo ejemplar para los elementos policiacos.

Desde @Bogota ofreceremos a la familia de Javier asistencia judicial para que haya una condena ejemplar, no solo a los responsables directos, sino para que haya una reforma estructural que prevenga y sancione el abuso policial. Esto no es de manzanas podridas. La vida es sagrada! https://t.co/xzfMgK3w0v — Claudia López �� (@ClaudiaLopez) September 9, 2020

Por su parte, el Coronel Necton Lincon Borja, Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que los policías involucrados fueron enviados a realizar labores administrativas mientras se realizan las investigaciones por parte de la Fiscalía.

Por el momento, esta situación pasa a ser tema de investigación por el cuerpo del CTI de la Fiscalía General de la nación.

