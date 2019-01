(VIDEO) Maduro sorprende al lanzar amenaza a Trump en inglés "Hands off Venezuela"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en televisión nacional lanzó una advertencia a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, al cual le dijo claramente que no se metiera con su país, es decir; Venezuela.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Nicolás Maduro le habla de esta manera a Donald Trump, sin embargo esta vez lo hizo hablando en el idioma de su homólogo: el inglés.

"Donald Trump, con Venezuela no te metas! ¡'Hands off' Venezuela! ¡Donald Trump, 'hands off' Venezuela!", insistió Nicolás Maduro.