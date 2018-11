VÍDEO: "Las fronteras españolas son asesinas"

En su mayoría mujeres, cientos de personas salieron a protestas a alas calles de Madrid España en contra del racismo en el que viven, aunque aseguran "Ahora todo el mundo ve que crece el odio, pero llevamos tiempo sufriéndolo".

Mucho coraje e indignación acumulada provocó que muchas personas levantaran la voz para pedir un alto al racismo y al odio.

"Contra el racismo institucional" caminaban en las calles de aquella cuidad. Al grito de "La Ley de Extranjería mata gente cada día" o "CIE, redadas, vallas y fronteras, así se construye la riqueza europea"

La mayoría de los protestantes, tenían un semblante muy serio. Cargaban un cartelón negro que decía "el racismo institucional nos condena a la manta".

Los manifestantes, iniciaron su protesta en la Calle Alcalá y avanzaban el corredor de vendedores ambulantes en Madrid.

"Hay muchos discursos de políticos que quieren conseguir votos y están alimentando el odio. Ahora todo el mundo ve que está creciendo este odio, pero es lo que llevamos tiempo sufriendo. A nosotros no nos da miedo porque vamos a seguir luchando", asegura Serigne Mbaye, integrante del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid. El racismo institucional es lo que no nos permite avanzar. El que nos impide viajar legalmente desde nuestro país y al llegar, es la Ley de Extranjería la que nos perjudica, estoy aquí porque a las personas racializadas nos matan, nos agreden, nos torturan, nos persiguen. Basta ya. Tenemos que salir a luchar porque no nos queda otra", puntualiza Dánae García, activista antirracista. "Hay un auge de la extrema derecha muy preocupante, pero siempre hemos estado así, y el racismo no solo es cosa de la gente de extrema derecha o los nazis, hay racismo en todos sitios, en todos los ámbitos de la vida, también en la izquierda blanca", sostiene una de las manifestantes.