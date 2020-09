VIDEO: Joven en Argentina narra cómo perdió el ojo por el disparo de un policía

Utilizando lentes oscuros durante los primeros segundos del video, Ignacio Seijas, de 17 años, originario de Argentina, decidió romper el silencio y contar cómo tras recibir el disparo de un policía perteneciente a la corporación de Buenos Aires, perdió su ojo, situación que cambió por completo su vida, afectando también a su familia.

Ignacio usa sus lentes dentro de casa para no ver su herida en el espejo. No imitan el look de los raperos que escucha: esconden el peso de la consecuencia.

“Antes boxeaba, jugaba al fútbol y corría en la plaza para estar en forma, ahora ya no puedo ni mirarse al espejo, a veces ni quiero levantarme de la cama, esto me cambió mi vida por completo y también la de mi familia", refiere el afectado durante el video.

El 20 de junio, a las ocho de la mañana, Ignacio estaba escuchando música en una habitación de la casa de su mamá. Lo atacaron 12 policías del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la comisaría 7° de Lomas de Zamora que irrumpieron en un allanamiento.

Buscaban cosas que habían sido robadas a una escuela del barrio, pero se confundieron de departamento y entraron en la dirección equivocada. Adentro había una familia. A "Nacho" le dispararon en el ojo derecho con una posta de goma y empujaron a Marina Candia (36), su mamá, cuando intentó ayudarlo. Le apuntaron a su hermanita, Ariadna (3), y golpearon a Nelson Cabrera (33), su padrastro.

"Yo tengo mi recuerdo, te lo cuento si querés", interpela. "Estaba escuchando música en la computadora cuando siento el ruido de ollas que se caen en la casa de adelante, en lo de mi mamá. Abro para salir de mi pieza y agarró un cuchillo para abrir la puerta", describe.

La vida de Ignacio cambió para siempre

"Y cuando salgo me lo encuentro al oficial de frente, ni me dio la voz de alto que jaló el gatillo y me disparó. Encima yo dije 'bueno, ya está con que me disparó en la cara ya es suficiente ¿o no?' Vinieron los dos oficiales, me agarraron del cuello y me tiraron al piso. No conformes con lo sucedido me empezó a patear, tenía un chichón en la cabeza. Me pisaron, me redujeron, patearon a mi mamá, la insultaban apuntándole en la cabeza a mi hermanita que ni meses tiene, es un bebé".

Desde ese día "Nacho" perdió el ojo y lleva adelante una recuperación larga, pero sobre todo dolorosa. Ariadna tiene pesadillas y se despierta de madrugada pidiendo por su hermano. Marina, así como Nelson tuvieron que tirar abajo la habitación donde dormía Ignacio porque ahora tiene miedo de volver a esa casa.

Con información de El Clarín