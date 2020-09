VIDEO: Hija de policía en Argentina contagiado por Covid suplica por ayuda

A través de un video publicado en redes sociales, la hija de un policía en Argentina suplico por ayuda para su padre contagiado de Covid-19, quien ha presentado complicaciones que ponen en riesgo su vida sin recibir ningún tipo de ayuda hasta el momento de parte de las autoridades.

Durante la grabación, la joven Melissa Miró preocupada por la salud de su papá exhibió que hasta el momento su papá sigue sin recibir ayuda para ser trasladado a un hospital donde pueda ser internado en el área de terapia intensiva debido a las complicaciones en su salud derivadas del coronavirus.

Hija de policía en Argentina suplica por ayuda

VIDEO: Hija de policía en Argentina contagiado por Covid suplica por ayuda

Este uniformado de 40 años, identificado como Lucas Matías Miró, ingresó al Hospital Papa Francisco de la ciudad de Salta el pasado 11 de septiembre, y fue sometido a un hisopado por sospechas de coronavirus. Finalmente, su resultado fue positivo y, conforme con lo que relató la joven, se lo entregaron tres días después de su ingreso en el centro de salud.

Melissa inició su pedido con las siguientes palabras: "Soy la hija del policía Lucas Matías Miró. Estoy haciendo un pedido de desesperación de urgencia para el traslado de mi papá a una clínica de terapia intensiva. Hoy en estos momentos él se encuentra muy mal”.

Además, explicó que su papá “ingresó el 11 de septiembre al Papa Francisco en un estado muy grave. Salí en los medios pidiendo por favor que me ayuden porque no me entregaban el hisopado. Lo recibí ayer siendo 14 de septiembre a las 18:00 horas, dándole positivo”.

Policía de Salto contagiado de Covid está grave

Asimismo, la joven continúa con el desgarrador pedido por su padre contagiado con las palabras: “Mi papá se está muriendo y nadie hace nada”. Y agregó: “Ayer llamó a la clínica San Roque para pedir el traslado y el doctor Rojas no lo autorizó. Estamos yo y mi hermano solos, mi papá necesita urgente que lo trasladen. La ART no nos da solución, que nosotros los familiares nos encarguemos de conseguirle una cama”, agregó.

Te puede interesar: Infectólogo argentino denuncia a grupo anticuarentena por mensajes intimidatorios

Finalmente, entre lágrimas, completó: “Mi papá paga una obra social que le da la espalda y no lo ayuda. Estoy desesperada, mi papá en estos momentos se está muriendo y nadie hace nada. No quiero que mi papá sea un policía más muerto, por favor necesito que me ayuden”.

Con informació de El Trece TV