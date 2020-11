Utiliza WhatsApp Web para transferir o almacenar temporalmente archivos

Encontrar un lugar para guardar archivos en línea de forma segura o enviarlos entre computadoras y dispositivos móviles es más difícil de lo que uno cree. En La Verdad Noticias hemos descubierto que WhatsApp es una solución inteligente para almacenar documentos a través de una conexión encriptada. Descubre cómo puedes hacerlo a continuación.

WhatsApp utiliza cifrado de extremo a extremo y admite la autenticación de dos factores, lo que la convierte en una de las aplicaciones de mensajería más seguras. También incluye un montón de funciones y puede enviar archivos de todo tipo a través de la aplicación, esto incluye fotos, enlaces, documentos y casi cualquier otra cosa, sin mencionar su solución para computadoras WhatsApp Web y Desktop que facilitan la sincronización del contenido de los mensajes entre dispositivos.

Probablemente hayas descubierto a dónde vamos con esto. Con unos pocos pasos, básicamente podrás enviarte archivos a ti mismo o crear un almacenamiento en la nube seguro y temporal con WhatsApp.

Respaldar archivos en la nube con WhatsApp Web

Existen dos maneras para crear el espacio de respaldo y transferencia en la nube. La primera es enviarte un mensaje a ti mismo en WhatsApp o WhatsApp Web y el segundo truco requiere crear un nuevo grupo con una persona al azar para luego eliminarla. Es una solución tonta, pero también funciona:

Abre WhatsApp y cree un nuevo grupo. Agrega acualquier contacto aleatorio al grupo. Ten en cuenta que la persona recibirá una notificación cuando haga esto, así que elija a alguien a quien no le importe la leve molestia o la aleatoriedad de esto. Dale un nombre al grupo y guardalo. Regresa al grupo, luego toca el tema para ver a los participantes. Mantén pulsado el participante y elimínalo del grupo.

Ahora tienes un grupo vacío que solo te incluye a ti. En este chat podrás cargar archivos libremente y solamente tú podrás acceder a ellos. Además, puedes acceder a estos archivos desde el teléfono o la computadora iniciando sesión en WhatsApp Web. Claro, siempre tendrás la opción clásica de enviarte archivos por correo electrónico o simplemente subirlos a un almacenamiento seguro en la nube con algún otro servidor, pero esta es una forma rápida, simple y segura de intercambiar archivos cuando lo necesites.

Puedes compartir tus archivos a través de WhatsApp.

Descargar archivos en la computadora desde WhatsApp Web

Inicia sesión en WhatsApp Web escaneando el código QR de la computadora. Haz clic en la imagen o el documento que deseas descargar. Esto abrirá otra ventana donde encontrarás una flecha apuntando hacia abajo, que indica una función de descarga. Selecciona la flecha de descarga. Esto abrirá el administrador de archivos en su PC donde podrás elegir en qué carpeta guardar los archivos multimedia.

Puedes optar por crear una carpeta dedicada a las fotos y documentos descargados de WhatsApp, o guardarlos según tus preferencias o cómo organizas tus archivos de la computadora. Por ejemplo, si tienes una carpeta para todos los documentos de Word, puedes guardar el documento en la misma ubicación. En cuanto a las imágenes, puedes almacenarlas en la carpeta de imágenes o en el carrete.

WhatsApp We no tiene una configuración en la que puedas establecer una carpeta predeterminada específicamente para descargas. Esto significa que tendrás que elegir una ubicación cada vez que desees guardarlas. La ventaja es que no hay límite para el tipo de archivos que puedes descargar de WhatsApp para PC, ya sean fotos, videos o archivos MP3.