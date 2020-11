Usuarios de PS5 reportan un fuerte zumbido y otros ruidos de la consola

La PlayStation 5 de Sony finalmente está disponible, y millones de personas tienen en sus manos la muy esperada consola de próxima generación. Sin embargo, como es típico en los lanzamientos de nuevas consolas, ha habido algunos problemas técnicos con los que se han encontrado los consumidores, siendo las últimas consolas PS5 que hacen ruidos fuertes.

Los usuarios de PS5 han informado de un fuerte zumbido y otros ruidos provenientes de sus nuevas consolas.

Algunos han atribuido el ruido a la unidad de disco de la PS5, pero aquellos con una edición digital de PS5, que no tiene unidad de disco, también han informado del ruido. La teoría actual es que el ruido de la PS5 es causado por un "gemido de la bobina", que no es necesariamente algo por lo que preocuparse. Y, de hecho, es probable que la mayoría de las personas ni siquiera lo noten mientras juegan, ya que generalmente no es más fuerte que los juegos en sí. Sin embargo, el kilometraje puede variar y algunos usuarios han informado que el ruido de sus consolas PS5 son lo suficientemente fuertes como para distraerlos.

En el momento de escribir este artículo para La Verdad Noticias, no se conocen soluciones para el ruido de la PS5. Algunos usuarios en línea informan que el zumbido desaparece por sí solo, mientras que otros creen que se debe al posicionamiento del soporte de la PS5. Cualquiera que sea el caso, considerando lo ruidosas que eran las consolas de la generación anterior, no es necesariamente algo de qué preocuparse ya que no parece estar causando ningún problema técnico importante más allá de ser molesto.

Problemas con la PS5

El fuerte ruido de la PS5 no es el único problema que han informado los primeros usuarios desde que adquirieron sus nuevas consolas. El modo reposo de PS5 parece tener una multitud de problemas, particularmente cuando se usa para jugar Marvel's Spider-Man Remastered. Parece que el modo de descanso de PS5 hace que las personas tengan que restaurar el almacenamiento de su consola, lo que, en algunos casos extremos, ha provocado que las consolas de PS5 se bloqueen.

De hecho, YouTuber ACG informó que su unidad de revisión de PS5 estaba bloqueada después de experimentar un problema con el almacenamiento que necesitaba reconstruirse constantemente. Esto resultó en errores adicionales, que eventualmente causaron que su PS5 muriera.

Otro problema que afecta a los primeros usuarios de PS5 en el lanzamiento es un error en la cola de descarga. Para los que desconocen del tema, el error de cola de descarga de PS5 hace que un juego se atasque durante el proceso de descarga, y la única forma conocida de solucionarlo es restablecer la consola de fábrica. Obviamente, esto no es muy conveniente, aunque al menos este error no parece bloquearla.

Los lanzamientos de nuevas consolas siempre tienen este tipo de problemas, pero los detalles deben resolverse con el tiempo. Es un riesgo que los primeros usuarios de PS5 y Xbox Series X toman a sabiendas, pero en el lado positivo, ambas consolas tienen una garantía de 1 año que debería cubrir todos los imprevistos.