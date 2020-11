Usuarios de "FIFA 21" podrán jugar como Dua Lipa (notas del parche)

With the latest #FIFA21 title update, @EASPORTSFIFA added some celebrity faces for #VOLTA21: ��



��️ Dua Lipa

��️Lewis Hamilton

��️ Daniel Ricciardo

��️ DJ Snake

��️ Joel Embiid

��️ Fred

��️ David Beckham#FUT21 #FIFA21 pic.twitter.com/J82nVTXQox