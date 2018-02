Usa la chamarra “Mexico is the shit” y lo corren de un bar

Debido a no conocer la historia de esta frase, corrieron a un joven de un bar.

Por medio de su perfil de Facebook, un joven publicó un video en el que muestra que las personas en un bar de Ensenada lo corrieron, a él y a su novia, de un bar por llevar una chamarra que dice "Mexico is the shit".

Hay quienes todavía no conocen la chamarra del diseñador Anuar Layón ni comprenden el significado de Mexico is the shit, que en español sería algo así como "México es la neta".

Y es que un año atrás esta chamarra causó mucho revuelo entre la sociedad y algunas de las personas fueron objeto de burla por no conocer el significado de esta frase, que es sencillamente un modismo en inglés, por lo que no tiene un significado literal.

Como es el caso de la priista Tania Larios, ella fue criticada severamente luego de que publicara la foto de una pareja usando una chamarra con esa misma frase.

En ese momento ella lo que escribió fue que no entendía cómo es que permitían la entrada de personas que insultan al país a un hotel mexicano.

"Cómo es posible qué un hotel mexicano reciba a este tipo de gente que insulta a nuestro país @GRUPOHABITA".

Cómo es posible qué un hotel mexicano reciba a este tipo de gente que insulta a nuestro país @GRUPOHABITA (en este momento condesaDf) pic.twitter.com/xSsKP7IXRl — Tania Larios (@lariostanian) 14 de marzo de 2017

Con su publicación, lo único que la priista consiguió fue ser fuertemente criticada y acreedora de una infinidad de burlas, y al no soportar tanto aseguró que México no está para modismos.

Corren a joven por usar la chamarra "Mexico is the shit"

Tras esto, un acto más de ignorancia se registró en Ensenada, Baja California, cuando el fin de semana pasado, el usuario de Facebook, EliUu Linho, denunció que lo corrieron del local Cerveceria Transpeninsular, por usar la chamarra.

En el video se puede apreciar cómo la gente que se encuentra en el bar comienzan a aplaudir cuando el joven comparte que lo corrieron

"Qué onda, aquí en el Transpeninsular la gente me está corriendo por mi chamarra, inclusive la gente no sabe por qué", expresó el hombre.

Incluso en el momento en el que el joven usuario de Facebook está hablando, se puede ver que hay una mujer en el lugar que le grita: "Que te vaya bien".

Hasta el momento su publicación se ha compartido más de 5 mil veces y tiene poco más de cuatro mil reacciones.

La historia de la chamarra Mexico is the shit

Fue durante las pasadas elecciones de Estados Unidos, la moda se hizo presente para enviar un claro mensaje, pero del lado mexicano también hubo quien alzara la voz.

Todo con la finalidad de demostrar el orgullo mexicano, se creo la frase Mexicois the shit y el hashtag #ConsumeLocal

Y fue Anua Layon, un diseñador mexicano, quien creó unas peculiares chamarrar con esta singular frase, con el claro y directo mensaje a Donald Trump y a quienes lo apoyan y apoyaron.

En el sitio donde puede ordenar esta prenda, Mexicouture, se puede leer el siguiente mensaje: