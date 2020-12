Unos pescadores salvan a una tortuga de ser devorada por un tiburón

Dos hombres consiguieron salvar a una tortuga cuando era atacada por un tiburón tigre, mientras pescaban cerca de las Bahamas por lo que se convirtió en viral rápidamente. El vídeo del salvamento, ocurrido el pasado 22 de noviembre, el cual se encuentra circulando en redes sociales en los últimos días y muestra cómo Kai Survance y su amigo Bronson Russell liberan al quelonio de las fauces del escualo.

En las imágenes del video que los hombres compartieron en las redes sociales, el tiburón se acercó lo suficiente como para que pudieran ver a la tortuga agitándose en su boca, pero sabían que no podían extender sus brazos y agarrarla, además afortunadamente no eran más tiburones sino la tortuga no la hubiera contado.

Tortuga protagoniza video viral

"No quería sacar la mano, ese tiburón tigre era enorme", aseguraron medios locales tras verse en el vídeo totalmente sorprendido por el ataque: "¡Dios mío, Dios mío!". Así que esperaron hasta que el tiburón cesó en su ataque y soltó a la tortuga el tiempo suficiente para que pudieran rescatarla y dejarla después en aguas profundas.

A pesar de que los pescadores presenciaron la feroz persecución, decidieron no intervenir porque consideraron que en la naturaleza ayudar a una presa podría significar la muerte de otra especie. Finalmente, se conoció que la galápago fue subida al bote por unos minutos hasta que el tiburón desistió de perseguirla. En la grabación de Tik Tok, los jóvenes confirmaron que el animal no tenía heridas de gravedad y pudo seguir su marcha.

El quelonio finalmente sobrevivió al ataque del escualo.

