Uno de los más buscados de EU habría sido visto en un partido de béisbol

John Ruffo, uno de los 15 hombres más buscados por la Policía de Estados Unidos, podría haber sido captado como espectador de un partido de béisbol en 2016, por lo que las autoridades han pedido el apoyo de la población para dar con él.

Ruffo, actualmente de 66 años, fue condenado a 17.5 años de prisión por un fraude bancario valuado en 350 millones de dólares, uno de los más grandes de la historia. De ese total, 13 millones aún no han sido recuperados.

Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ruffo obtuvo su libertad a cambio de una fianza de 10 millones de dólares, aunque debía presentarse periódicamente en una prisión federal, pero nunca apareció. Fue visto por última vez en 1998 en un cajero automático en Nueva York.

El Departamento de Justicia explica que en septiembre de 2016 los investigadores del Distrito Este de Virginia fueron informados de que Ruffo había estado en un partido de béisbol entre los Medias Rojas de Boston y Dodgers de Los Ángeles, el 5 de agosto de 2016.

A través del video obtenido del juego de pelota se constató que el hombre parecido al fugitivo estaba sentado detrás de home y vestía una camiseta azul, portando el bigote y los lentes que identifican a Ruffo físicamente.

El caso de Ruffo es uno de los más sonados en los medios estadounidenses, al tratarse de un fugitivo que ha logrado evadir por completo a las autoridades durante más de dos décadas. El portal ABC News lo incluyó en su podcast 'Have You Seen This Man?'.

¿Quién es John Ruffo?

John Ruffo, un hombre de negocios radicado en Nueva York con múltiples contactos internacionales, estableció un esquema de negocio fraudulento junto con otro cómplice que les permitió defraudar a bancos estadounidenses y extranjeros.

Se sabe que ha viajado a Aruba, un pequeño país caribeño, y que tiene un interés particular en Italia, a donde ha viajado en el pasado. Se cree que podría estar viviendo fuera de Estados Unidos, por lo que los pósters con su rostro han sido traducidos en siete idiomas.

El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 25.000 dólares a cualquier persona que proporcione información que lleve a la captura de John Ruffo, a través del número telefónico del Centro de Comunicación del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos: 1-800-663-0102. La Verdad Noticias.

