Uno de cada cinco hombres cree que besar a otra no es infidelidad

Redacción Web/ Diario la Verdad

La visión que hombres y mujeres tenemos de las relaciones amorosas puede ser más distinta de lo que a veces pensamos. Un reciente estudio elaborado en Escocia revela que, para uno de cada cinco chicos, besar a alguien que no es su pareja no es una infidelidad. La respuesta a esta misma pregunta varía radicalmente en el caso de las mujeres: nueve de cada diez creen que supone un engaño. No obstante, ambos sexos coinciden en que una infidelidad supone un golpe letal para la relación y dos tercios de las parejas romperían si se enteran que el otro les ha puesto los cuernos. El estudio, realizado a 5.000 personas, desvela también que las infidelidades son relativamente frecuentes. Un tercio de los encuestados admite que ha cometido alguna mientras que un 9% creen que sus parejas les han engañado alguna vez.