Uno de cada 5 colombianos dejó de tener miedo al COVID-19

Uno de cada cinco colombianos dejó de tenerle miedo al COVID-19, principalmente por el avance de la vacunación del 70 por ciento de la población, así lo reveló la última encuesta de pulso social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La misma indica que actualmente solo el 19.2% de los jefes de hogar en las 23 principales ciudades del país se encuentra muy preocupado ante un posible contagio del virus SARS-CoV-2.

Vacuna disminuye temor a COVID-19

La vacuna contra COVID-19 ha dado confianza a los colombianos.

Juan Daniel Oviedo, director del DANE, mencionó que el 78.7% de los colombianos reveló haber recibido al menos una dosis de la vacuna o el esquema completo y solo un 6% de los jefes de hogar no tiene la intención de inmunizarse contra el virus por no creer en la seguridad del biológico, por los efectos secundarios y no creer en la efectividad.

Mientras que, el 13,2% de las jefas de hogar o cónyuges afirmaron, en septiembre de 2021, no estar dispuestas a aplicarse una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y un 20,7% de los jefes de hogar ya se contagió con el virus.

COVID-19 en Colombia

Persisten contagios y decesos por COVID-19 en Colombia.

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre los casos, muertes y recuperación del coronavirus se reportaron 1.536 nuevos casos, 32 personas fallecidas y 1.395 pacientes recuperados del virus.

Con este informe de MinSalud, las cifras totales del COVID-19 en el país ascienden a 4.992.586 casos, 127.099 muertes, 4.836.288 recuperados y 12.614 positivos activos.

Esta percepción de los colombianos ante los temores de la pandemia, puede deberse también a que actualmente hay menos restricciones de eventos masivos.

La semana pasada, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que próximamente se publicará una modificación del artículo 4 de la Resolución 777 para el aumento de aforos, la cual da la posibilidad a las ciudades que están por encima del 75% en el índice de resiliencia epidemiológica (indicador que evalúa factores como avance de la vacunación, disponibilidad de camas UCI, índice de contagios, entre otros), llegar a aforos de 100% si presentan certificado digital de vacunación contra la COVID-19.

