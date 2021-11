Universidad de Stanford crea tratamiento que reduce un 80% la depresión

La Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford ideado un tratamiento que utiliza pulsos magnéticos para curar la depresión severa que ha mostrado una remisión rápida en el 80% de los participantes.

El tratamiento recibe el nombre de terapia de neuromodulación inteligente acelerada de Stanford o SAINT por sus siglas en inglés, y es descritó como una "forma intensiva e individualizada de estimulación magnética transcraneal".

En La Verdad Noticias también te revelamos cuáles son los principales síntomas para una detección temprana de la depresión y te explicamos a detalle el exitoso tratamiento nuevo de la universidad norteaméricana.

Universidad de Stanford crea tratamiento contra depresión efectivo

Para la aplicación de SAINT, se realizó el estudio con un total de 29 participantes con depresión persistente de entre 22 y 80 años de edad; 14 de los participantes recibiern el tratamiento mientras que el resto recibió el placebo.

80% de ellos presentó menores niveles de depresión en tan solo cinco días con una remisión que duró meses. Los únicos efectos secundarios del tratamiento fueron dolores de cabeza y fatiga temporal.

Los participantes han sufrido depresión desde hace una década. Aquellos ya en tratamiento con medicamentos no dejaron de tomar su dosis regular. Pacientes que no estaban en medicación no comenzaron a tomarla durante el ensayo clínico.

11 de los pacientes recuperados cumplieron con los criterios de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) para ser declarados en remisión. La FDA también aprobó medicamento en aerosol para tratar pensamientos suicidas.

¿Cómo funciona SAINT?

SAINT funciona con pulsos magnéticos

SAINT utiliza resonancia magnetica para localizar la corteza prefrontal dorsolateral de cada participante, zona encargada de llevar a cabo las funciones ejecutivas como resolución de problemas e inhibición de respuestas no deseadas.

Con la estimulación de una subregión conectada con el cíngulo subgenual, zona del cerebro en estado hiperactivo en personas con depresión, se fortalece la conexión entre ambas regiones para faciliar el control de la corteza prefrontal sobre los impulsos.

