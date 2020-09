Unión europea rechaza posturas anti LGBT de Polonia y retirará ayuda económica

Este día la Unión Europea desaprobó y condenó las llamadas “zonas libres de ideología LGBTI” en Polonia y la razón fue porque pueblos y municipios polacos declararon ser lugares libres de personas homosexuales, bisexuales o transexuales, en otras palabras no son bienvenidas, motivo por el cual anunciaron que retirarán ayuda económica a estas zonas que se declararon libres de LGBT.

Es importante mencionar que hace una semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejó claro que las zonas "libres de LGBTI" no "tienen cabida en la Unión Europea" y anunció una próxima estrategia para reforzar los derechos de esa comunidad.

Unión Europea no apoya a los "anti LGBT"

"Ser tú mismo no es tu ideología: es tu identidad, y nadie te lo puede arrebatar. Las zonas sin LGBTI son zonas sin humanidad y no tienen cabida en nuestra Unión. No descansaré hasta construir una Unión de igualdad en la que puedas ser quien eres y amar a quien quieras sin miedo ni recriminación", dijo Von frente al Parlamento Europeo.

La consecuencia de esta acción de los municipios y pueblos de Polonia, ha ocasionado que UE decida cortar el financiamiento de seis municipios polacos, que se habían declarado como "zonas libres de LGBTI".

Adiós al apoyo económico por "anti LGBT"

Recordemos que las localidades polacas querían obtener una subvención, de entre 5.000 y 25.000 euros (entre 5.900 y 29.4000 dólares), en el marco del programa de hermanamiento entre ciudades europeas del proyecto "Europa para los ciudadanos".

El Gobierno polaco, conservador y muy ligado a la Iglesia Católica, ha expresado públicamente su apoyo a los municipios que rechazan abiertamente a las personas LGBTI. Estos pueblos se sitúan principalmente en el sureste de Polonia, donde se concentra la mayor cantidad de votantes del partido Ley y Justicia (PiS), en una zona rural y donde la Iglesia Católica es muy fuerte.