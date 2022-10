Unión Europea sancionará a Irán por represión de protestas

Los países miembros de la Unión Europea (UE) acordaron adoptar sanciones contra los funcionarios responsables de la represión de las protestas en Irán, informaron fuentes diplomáticas en Bruselas.



El acuerdo de las 27 naciones deberá ser confirmado el próximo lunes por los ministros de Relaciones Exteriores, que tienen una reunión en Luxemburgo en agenda.





Protestas en todo Irán tras la muerte de Mahsa Amini

Las protestas estallaron en Irán tras la muerte de Mahsa Amini

Las protestas estallaron en Irán tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años en septiembre, detenida por la llamada policía moral por supuestamente violar las estrictas normas de vestimenta de las mujeres en el país islámico.



Las manifestaciones fueron reprimidas con brutalidad. La organización no gubernamental Iran Human Rights (IHR, con sede en Suecia) estima que dejaron un saldo de al menos 108 muertos.



"Es el momento de sancionar a los responsables" por la represión, la cual "no puede quedar sin respuesta", aseguró este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



"Nuestro mensaje debe ser muy claro: debemos pedir que cese la violencia, las mujeres deben poder elegir", agregó.



Por su parte, Irán ha acusado a terceros países de intervenir en el movimiento de protestas, al cual se refiere como "disturbios".



Las autoridades iraníes sostienen que Amini murió por una enfermedad preexistente y no por la golpiza recibida.

Síguenos para más noticias de Quintana Roo

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram