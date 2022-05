Una nueva vacuna china contra el COVID-19 ha sido aprobada por la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS), aprobó una nueva vacuna de origen chino, denominada “Convivencia”, para su uso de emergencia contra el COVID-19, el antídoto es fabricado por la empresa china CanSino Biologics, la cual ha desarrollado con éxito las vacunas “Sinovac y Sinoharm”.

La estructura de esta vacuna está hecha a base de un adenovirus humano modificado, lo que significa que una vez dentro del cuerpo humano el virus no puede replicarse ni enfermar al paciente al ser modificado.

La empresa china, aseguró que la vacuna únicamente requiere una dosis y se podrá aplicar en personas de 18 años en adelante.

¿Cuáles son las vacunas de origen chino en América Latina?

Las vacunas de origen chino han demostrado buenos resultados

Según la BBC, son al menos 3 vacunas de origen chino, las que ya se han aplicado en América Latina, las cuales son la CanSino, Sinopharm y Sinovac.

La efectividad de esta vacuna, según un estudio realizado por el Ministerio de Salud de China, reveló que más de 10 millones de personas, mostraron resultados alentadores con una reducción del 80% de muertes y del 89% en ingreso hospitalario.

México recibió en 2021 más de 2 millones de dosis que fueron distribuidas y aplicadas en distintos estados de la República Mexicana.

La vacunación ya no "importante", pese a la pandemia

Personas en el mundo han dejado de vacunarse

Ante el relajamiento de las medidas sanitarias, por la disminución de casos sumados a la reducción de muertes y hospitalizaciones, a nivel mundial las personas han decidido dejar la vacunación contra el COVID-19 de lado, pues aseguran que “ya no es tan importante”, por lo que la vacunación a perdido fuerza en el mundo, pese a que la pandemia sigue vigente, como se informó en La Verdad Noticias recientemente.

Tan solo en 2021, datos recabados por Statista, arrojaron que el 30% de los mexicanos no aceptaron vacunarse por miedo y desconfianza, mientras el 11% de la ciudadanía dijo que no creía en la enfermedad, y otro 11% afirmó que no era necesario vacunarse.

