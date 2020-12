Una mujer se refiere de modo racista a una pasajera "Que se levante la negra"

Se dieron a conocer una imágenes de un autobús urbano de la localidad de Arrecife, en Lanzarote, fue escenario durante el pasado Puente de la Constitución de un episodio racista contra una mujer. El vídeo del incidente se ha publicado en distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

“Que se levante la negra”, sentencia una pasajera vestida de negro, que amenaza con que va a llamar por teléfono a las autoridades debido a que entiende que se debe ceder el asiento a las personas mayores que viajan de pie en el autobús.

Racismo en el interior de un autobús

Lo mejor que tenemos es el pueblo trabajador. Una mujeres dignas defienden a otra ante la pretensión de una racista, que en un autobús en #Canarias dice: "Qué se levante la negra!"

La gente le responde bájate te tu fascista!

La mujer insistió “¿Es negra, no? Que se levante la negra, es lo que he dicho”, añade esta misma persona, justificando sus expresiones con un "no es racismo, tengo muchas amigas negras". Varios pasajeros salieron en defensa de la afectada: "Que se baje, que se baje", gritaron y aplaudieron en referencia a la pasajera que había protagonizado el incidente.

Este miércoles se dio a conocer que el parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que condena los actos de racismo y xenofobia que empiezan a aparecer en las islas, especialmente a raíz de la crisis migratoria de este año, con casi 20,000 migrantes llegados al archipiélagos.

Por su parte, el presidente, Gustavo Matos, ha defendido el "compromiso" de la Cámara por difundir los valores de la tolerancia y la buena convivencia y hecho un "llamamiento" al resto de instituciones para que se sumen a esta posición, además de que buscan no discriminar a las personas proveniente de otros países o mejor conocidas como migrantes.

Europa ha anunciado un fondo de 43,2 M€ para atender las necesidades de Canarias en materia de inmigración. También en el #CMin hemos aprobado más de 45 M€ para ello. En el ámbito sanitario, la situación está controlada. Vincular pandemia y migración es pura y simple xenofobia. pic.twitter.com/3pmbdWLC4W — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 16, 2020

