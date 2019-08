Una mujer podría pasar cinco años en prisión por insultar a su jefe por WhatsApp

Una mujer norteamericana podría pasar hasta cinco años en prisión por equivocarse en la traducción y emplear mal una palabra al momento de enviar un mensajes a su jefe en los Emiratos Árabes Unidos, para solicitar el pago de su salario de tres meses.

La mujer identificada como Nichole Coffee fue acusada por el reconocimiento jinete, por enviarle un mensaje de texto ofensivo por WhatsApp.

La mujer originaria de Kansas, en Missouri, llegó a Abu Dhabi desde hace tres años, para asumir le cargo de directora de operaciones del club ecuestre de al Suwiadi.

Sin embargo, su suerte cambió hace un par de meses cuando fue mordida por uno de los caballas de su jefe, lesión que el ocasionó serios problemas con su salud y una fractura en sus cuentas bancarias, por lo que dejó de percibir el pago correspondiente a sus actividades laborales.

La mujer detalló para un medio local, que fue acusada por enviar un mensaje malinterpretado, por lo que explicó que la conversación que sostuvo con su entonces jefe fue para solicitar por sus pagos atrasados.

Sin embargo, utilizó una palabra que fue interpretada de manera diferente.

La mujer escribió la palabra “haram”, que en árabe significa “prohibido”.

Una mujer podría pasar cinco años en prisión por insultar a su jefe por WhatsApp

Por lo que el mensaje fue considerado por su jefe como ofensivo y remitió el caso ante las autoridades árabes; la mujer fue arrestada cuatro horas más tarde.

La mujer fue recluida en una estación de policía de Abu Dhabi e interrogada por los agentes, pero sin la presencia de un traductor.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

“Ni siquiera me proporcionan un traductor cuando me entrevistaron hasta que la embajada arregló para que me proporcionen uno de forma remota”, aseguró.

Te puede interesar: Estadounidense pierde la custodia de su hija en Arabia Saudita por ser “demasiado occidental”

“Todo lo que hice fue pedir mi salario y ayuda para cubrir el costo de las fracturas médicas después de que el cabello de Anoud me mordió”, reveló la estadounidense.