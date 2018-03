Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Una mujer finge su propio secuestro y lo sube a Facebook La mujer esperaba “el comienzo de la grabación para poner cara seria”, aseguró el Sheriff que llevó el caso, además de que cámaras de seguridad la captaron haciendo compras en un McDonald’s, mientras supuestamente estaba inmovilizada en su casa. Thelma Williams, una mujer de de 38 años oriunda del municipio de Lemon (Ohio, EU), afirmó haber caído víctima de un secuestrador que, según ella, había irrumpido en su casa el pasado miércoles. Unas imágenes de la mujer maniatada con su ropa interior en la boca fueron publicadas en su cuenta de Facebook. Cuando alguien avisó al servicio de emergencia de que la cuenta de Williams había sido “hackeada” y contenía imágenes perturbadoras y mensajes de que iban a “matarla”, la Policía inició un operativo en el que se usó un helicóptero y se cortó el tráfico en una autopista, un despliegue que costó miles de dólares. Sin embargo, tras una investigación más profunda del suceso, los agentes llegaron a la conclusión de que toda la historia sobre el secuestro no era nada más que un invento de Williams. El Sheriff del condado de Butler, Richard Jones, señaló que la mujer tomó las imágenes ella misma y que se podía apreciar cómo “estaba esperando el comienzo de la grabación para poner cara seria”, recoge WLWT 5. https://twitter.com/BobbyHny/status/913973325176594433 Los agentes también apuntaron que la mujer fue hallada atada flojamente con ropa rasgada y la inspección de cámaras de seguridad demostró que Williams había acudido a un establecimiento McDonald’s cuando se suponía que estaba inmovilizada en su casa por un presunto secuestrador. Finalmente, la mujer admitió haber inventado la historia y fue arrestada. El teniente Ed Tanner, de la oficina del sheriff del condado de Butler, reveló que Williams había afirmado tener “problemas personales y necesitaba ayuda”, indica el periódico local Journal News. La hija de Williams, Lorin Karol, precisó que el objetivo de su madre al fingir su propio secuestro no fue llamar la atención: “Si lo hizo, es porque necesita ayuda, no porque necesite estar entre rejas”, declaró.

