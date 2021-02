Una monja francesa sobrevive al COVID-19 justo antes de cumplir 117 años

Lucile Randon, quien tomó el nombre de Hermana Andre en 1944, dio positivo al coronavirus el 16 de enero, pero no desarrolló ningún síntoma a la enfermedad.

Dijo a los medios locales que "ni siquiera se dio cuenta de que lo tenía".

Se aisló y se separó de otros residentes en su casa de retiro en Toulon, en el sur de Francia, pero ahora se considera que está completamente recuperada de la enfermedad que ha puesto al mundo en aislamiento.

La hermana Andre, que es ciega y usa una silla de ruedas, ahora está ansiosa por celebrar su cumpleaños el jueves, aunque va a celebrar la ocasión con un grupo más pequeño de residentes de lo habitual.

"Ha tenido mucha suerte", dijo David Tavella, portavoz de la casa de retiro Sainte Catherine Labouré.

Le dijo al periódico Var Matin: "Ella no me preguntó sobre su salud, sino sobre sus hábitos. Por ejemplo, quería saber si los horarios de comidas o de acostarse cambiarían".

"No mostró miedo a la enfermedad. Por otro lado, estaba muy preocupada por los otros residentes".

La hermana Andre nació el 11 de febrero de 1904. Además de ser la persona más anciana de Europa, también es la segunda persona viva más anciana del mundo, según la lista de rankings supercentenarios mundiales del Grupo de Investigación en Gerontología (GRG).

Cuando la emisora francesa BFM le preguntó si tenía miedo de tener COVID-19, la hermana Andre dijo: "No, no estaba asustada, porque no tenía miedo de morir.

"Estoy feliz de estar contigo, pero me gustaría estar en otro lugar, unirme a mi hermano mayor, mi abuelo y mi abuela".

