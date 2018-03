Una joven embarazada de 8 meses fue baleada y dio a luz antes de morir

Agencias / Diario La Verdad Merlo, Argentina.- El sábado pasado, una chica de 18 años que estaba embarazada de ocho meses, fue asesinada a balazos por su ex novio. El atacante se presentó en la vivienda del nuevo novio de la chica, ubicada en Mariano Acosta, Merlo, y allí hirió gravemente a la pareja.

Aunque la joven fue trasladada al hospital de urgencia, los médicos sólo pudieron lograr que diera a luz a su bebé antes de perder la vida. A pesar de que el hecho se produjo el sábado por la tarde, recién hoy se dio a conocer la identidad de víctima, Camila Castell y también la de su novio herido, Ezequiel Franco Luis Reynoso. Según confirmaron fuentes policiales, Reynoso y Castell estaban en una vivienda ubicada en la calle Mercedes al 4000. Repentinamente, llegó al lugar el ex novio de la joven. Al cabo de una acalorada discusión, primero atacó a balazos ay luego apuntó contra Ezequiel, a quien le disparó dos veces en la cabeza. Los vecinos del lugar escucharon los gritos, y salieron a ayudar a los jóvenes, quienes fueron llevados de urgencia al Hospital Eva Perón, donde ambos llegaron con vida. Los médicos lograron que la mujer diera a luz a su bebé de forma precipitada, pero lamentablemente falleció minutos después. Reynoso se encuentra en grave estado, mientras que el niño goza de buena salud, y está a la espera de ser dado de alta. La hipótesis principal del crimen se relaciona con una pelea por celos entre el ex novio y el actual, aunque no se descartan otras teorías. A pesar de que el agresor se escapó, los efectivos de la comisaría 6ta desospechan que se encuentra escondido en una de las viviendas del barrio, y por eso realizan distintos procedimientos en la zona para dar con el prófugo. El caso quedó caratulado como "homicidio" y está a cargo del fiscal Javier Ghezzi, quien trabaja en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1, del Departamento Judicial de Morón