Una de cada cuatro empleadas del Banco Mundial confiesan haber sufrido acoso

El debate sobre el Me Too ha llegado al Banco Mundial. El organismo prestamista ha llevado a cabo un sondeo interno sobre acoso sexual en el puesto de trabajo. Un 25% de las mujeres que participaron en la encuesta aseguran haberlo sufrido y un 4% de los hombres.

De los aproximadamente 24,000 empleados (en plantilla y temporales) del Banco Mundial y sus entidades asociadas, 5,056 respondieron a la encuesta.

Solo un 12% de las personas presentó una queja o denuncia sobre los episodios de acoso (un 14% entre mujeres) y la mayoría de las que se quejaron se declaran insatisfechas con las consecuencias de haber alzado la voz.

El sondeo, que no se ha hecho público fuera de la institución internacional, es incompleto pero permite hacerse una idea del alcance de esta problemática. La encuesta, impulsada por un grupo de trabajo, se envió en marzo a los correos electrónicos de los empleados.

Un 57% de los participantes fueron mujeres, un 40% hombres y un 3% no se identificó. Dos tercios de los empleados del Banco Mundial trabajan en la sede central en Washington y se dieron más casos de abusos allí que en las oficinas en otros países.

La encuesta define acoso como casos de “avance no bienvenido, solicitudes de favores sexuales” o cualquier otra acción de naturaleza sexual que interfiere con el empleo o crea un ambiente intimidatorio.

Los resultados, que se difundieron internamente en mayo, revelan el temor de muchos trabajadores a denunciar abusos. De los que no se quejaron públicamente, un 32% temía sufrir consecuencias si lo hacía, un 27% cree que no hubiera cambiado nada y un 23% no confía en el sistema.

Entre los que sí denunciaron, un 50% se declara insatisfecho con el resultado frente a un 38% satisfecho. Otro dato relevante: un 18% de los que se quejaron públicamente sufrieron represalias.

También se perciben problemas de fondo. De las personas que contestaron el sondeo, un 6% asegura haber sufrido tres o más incidentes de acoso en los últimos tres años, y un 4% siente peligro en el puesto de trabajo o ha considerado abandonarlo. Por otra parte, un 10% de hombres y un 11% de mujeres dicen haber presenciado actos de acoso sexual a otras personas en el organismo.