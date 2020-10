Una “Bestia” golpea a mujer, le provoca lesión cerebral y al final la escupe

Una mujer se ha convertido en una sobreviviente después de haber sido hospitalizada con múltiples lesiones en todo el cuerpo, siendo el causante de tal daño fue su novio. Sarah Backman, de 51 años, ahora sufre convulsiones como resultado de las lesiones en la cabeza provocadas por Jason Juntikka, de 35 años.

Después de dejar el hospital, Sarah quedó con lesiones permanentes en el cerebro, lo que la han llevado a parar en cuatro ocasiones más al hospital, debido a las convulsiones que sufre.

Ella también ya no tiene sentido del olfato y cuenta cómo fue que ocurrió este acto de violencia doméstica que pudo acabar con un feminicidio, del cual afortunadamente resultó ser una sobreviviente.

Sarah se quedó con lesiones cerebrales permanentes después de que le estamparan 54 golpes violentos.

Sobreviviente de intento de feminicidio cuenta el ataque

Sarah Backman, cuenta que durante cinco horas fue encerrada en una habitación de hotel mientras Juntikka, su pareja, le fracturó el cráneo, le rompió un dedo, un tobillo, dos costillas y trató de asfixiarla con una almohada.

Afortunadamente, un trabajador del hotel escuchó los gritos de Sarah y llamó a la policía, tiempo después Juntikka fue encarcelado durante cinco años por violencia doméstica agravada.

Hablando por primera vez desde la terrible experiencia de febrero de 2017, Sarah dijo: "Me golpeaba mientras dormía para que me despertara y una vez despierta me seguía golpeando.

“Me llegó a quemar la mano con un cigarrillo y me metió en el hospital cuatro veces. Y cuando terminaba de atacarme me escupía encima, eso era honestamente peor”.

"Solía tener tanta confianza, tenía muchas cosas a mi favor y él se comió mi autoestima. No tuvo ningún problema en golpearme en la cara. Una vez me arrastró de mi cabello a los baños en un centro comercial y me golpeó en la cara en uno de los cubículos”.

La violencia física apareció tan repentinamente que ella dice que nunca imaginó que quien la mandará al hospital fuera su novio, las personas se lo tuvieron que decir.

La última vez Sarah cuenta que estaban alojados en un hotel para averiguar dónde iban a vivir porque su familia no lo quería, pero allí la pateó la cabeza y pisoteó 54 veces, de hecho quedó sellada con las marcas de Nike en su cuerpo, por lo tan fuerte que fue la golpiza.

"Quería un anillo de mi dedo así que me rompió el dedo para conseguirlo, después me cubrió la cara con una almohada, me rompió una costilla y mi tobillo. Esto ocurrió cuando acababa de salir de la cárcel y tardó 38 horas en casi matarme".

Apareció la violencia doméstica súbitamente

Sarah Backman y Jason Juntikka se conocieron en un supermercado en su ciudad natal de Dollar Bay, Michigan, en los Estados Unidos, en octubre de 2015 y se mudaron juntos menos de un mes después.

Sarah, una ex consejera financiera, dijo que el primer año de la relación fue perfecto y que la violencia surgió de la nada y se intensificó rápidamente. "Nunca pensé que me haría daño. Ni siquiera hubo una acumulación y la primera vez que me golpeó, terminé en el hospital”.

Ella confiesa que la primera vez que fue golpeada estaba en casa con visitantes, así que trató de enviarla arriba, pero le dijo que no porque quería sentarme en el porche cuando de pronto sintió un golpe por detrás.

"Ni siquiera se me pasó por la cabeza que fuera él quien me golpeara hasta que me dijeron que era él. Estaba en tal estado de shock, pero por los siguientes cuatro meses siguió golpeandola hasta que decidió dejarlo”.

Sarah ya no tiene sentido del olfato debido a la fractura de cráneo y tiene convulsiones regulares, por lo que todavía está luchando con problemas de salud mental después de su terrible experiencia y está hablando para alentar a las víctimas de abuso doméstico a buscar ayuda.

Sarah dijo: "Le tenía tanto miedo porque amenazó a mi familia y si estaba dispuesto a lastimarme, definitivamente los lastimaría, ahora no puedo dormir, duermo con el sofá pegado a la puerta porque tengo mucho miedo”.