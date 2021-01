Un tren arrolla y mata a un joven a un kilómetro de una estación

Un desenlace final fue el que sucedió en los andenes del tren AVE que salía de Ciudad Real en dirección Málaga en España, en donde este jueves a una persona cuando se encontraba a un kilómetro de la estación de la capital y como consecuencia ha perdido la vida, así lo dieron a conocer las autoridades correspondientes.

De acuerdo a los últimos reportes se trata de un joven que se encontraba en una zona vallada a la que no se podía acceder. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento y sobre el terreno está recabando datos la autoridad judicial. Algunos testigos apuntan que el joven de 14 años accedió a un carril que no era el indicado y fue embestido por el gran tren.

Un tren mató a un joven de 14 años

Un joven de 17 años muere arrollado por un tren de AVE en Ciudad Real https://t.co/jaUXBmJ1kI pic.twitter.com/qPXzd7Ukzr — La Tribuna de Toledo (@tribunadetoledo) December 31, 2020

Según fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el accidente se ha producido a las 18.25 horas. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los bomberos de Ciudad Real, una UVI, la Policía Nacional y la Policía Local. Hasta el momento se mantiene en investigación la linea del tren así como de las personas cercanas del ahora hoy occiso.

Cabe mencionar, que fuentes del Adif han señalado que la persona implicada en el accidente se encontraba en un paso no ordinario en la estación. Se sabe que la persona no presentaba documentos y se investiga si no padecía de sus facultades mentales, las personas se encuentran resguardando la zona.

Un tren de AVE arrolla y mata a un joven en una zona vallada a un kilómetro de la estación de Ciudad Real

TE PUEDE INTERESAR: Tren MUTILA y MATA a un hombre en Coahuila previo a Navidad

La Verdad Noticias te trae la mejor información a nivel internacional, noticias de último momentos y más, en todos los ámbitos. Síguenos a través de nuestras diferentes plataformas como Facebook, Twitter e Instagram y suscribete a nuestro canal de Youtube.