Un terremoto de 6,4 grados sacude el noroeste de Argentina

23h:00-Argentina:

Um terremoto de magnitude 6,4 foi registrado no começo de noite de hoje, na província de Salta, perto da fronteira com o Chile. Como foi um sismo muito profundo, não há expectativa de danos maiores. Ontem, teve outro com magnitude de 5,8 com muitos danos(fotos) pic.twitter.com/fD7GZzVZ4F