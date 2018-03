Agencias/ Diario La Verdad CIUDAD DE MÉXICO, México.- ¡Un robot se gana la ciudadanía en Arabia Saudita! Al parecer las mujeres no son ciudadanas completas, pero sí un robot...

Ella es la nueva ciudadana de Arabia Saudita: se llama Sophia y es un androide.

Sophia es un robot creado por una empresa en Hong Kong llamada Hanson Robotics. Y la nación árabe se convirtió el miércoles en el primer estado en otorgar la ciudadanía a un robot. Pues planteó preguntas no solamente sobre la definición de ciudadanía, sino también sobre los derechos humanos en el devoto país musulmán.

#صوفيا_تطالب_باسقاط_الولايه Sofi Since You Became Saudi Now You Are Not Allowed To Walk in Public Without Your Hijab And of course Abaya too pic.twitter.com/HJIXfxDODe