Un padre pasa 30 horas tatuándose la misma marca de nacimiento que su hijo

Esta historia se ha convertido en una de las más leídas o más reproducidas de las últimas horas, y como bien se sabe el amor de un padre o una madre hacia sus hijos es, como bien sabemos, incondicional. Una máxima que se cumple la mayoría de las veces y que tiene sentido viendo gestos como el de este papá hacia su pequeño a través de un tatuaje.

Dereck Prue, un vecino de Alberta, Canadá, decidió apoyar a su hijo de 8 años, que tiene una enorme marca de nacimiento que va desde su estómago hasta el pecho, algo que le hacía sentir vergüenza. Por eso, ni corto ni perezoso, su padre decidió tatuarse una réplica y demostrarle así que, como él, no tiene de qué avergonzarse. "Sabía que estaba cohibido, vi cómo estaba reaccionando y me dieron ganas de hacerlo para que él no fuera el único".

Papá se hace un tatuaje por su hijo

Tierno gesto de apoyo y solidaridad de este gran papá con su hijo.

Cabe mencionar, que el proceso del tatuaje no fue nada sencillo, ya que estuvo unas 30 horas tatuándose para que la réplica fuera lo más exacta posible a la marca que su hijo tiene en el cuerpo. "Sabía que estaba cohibido, vi cómo estaba reaccionando y me dieron ganas de hacerlo para que él no fuera el único. Ahora tenemos las mismas marcas de por vida", asegura este genial padre.

Posteriormente los medios locales entrevistaron a ambos para saber las reacciones del pequeño Prue, quien aseguró que algunos compañeros del colegio se burlaba o sus vecinos. Asimismo aseguró que no le gustaba estar sin playera al temor que sentía por las personas que no dejaban de ver su marca de nacimiento, pero ahora se siente seguro al saber que su padre hizo lo mismo.

