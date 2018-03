Agencias/ Diario La Verdad COLOMBIA.- Un niño abandona entrevista para llegar puntualmente al colegio. La puntualidad es algo que en todas partes es primordial, desde una cita de trabajo hasta una cita con la pareja, este factor es vital para muchos. Y nadie como un pequeño en Bogotá, Colombia comprende mejor el significado de la puntualidad. Además de que ninguna persona como él, le importó poco hacerse famoso y estar en televisión ante la posibilidad de llegar tarde al colegio.

Un niño abandona entrevista para llegar puntualmente al colegio

Te puede interesar

Un niño abandona entrevista para llegar puntualmente al colegio, él se llama Daniel Santiago Diosa. Con 8 años y aún cuando no se quedó a la entrevista, se ganó el corazón de miles de personas de todo el mundo. Daniel estaba siendo entrevistado por un reportero de "Venga se lo arreglo" cuando este le preguntó si no iba tarde a la escuela y el pequeño salió corriendo, en respuesta a su disciplina. Aunque se despidió desde lejos, los presentadores del programa no pudieron evitar las risas y sin pensarlo,gracias a que el video se viralizó rápidamente en redes sociales.