Un millón de camboyanos amenazados por el desarrollo de humedales

Camboya india medio ambiente

La destrucción de humedales de importancia crítica por desarrolladores políticamente conectados en Camboya amenaza con inundar a más de un millón de residentes de Phnom Penh, arruinar el sistema de aguas residuales de la ciudad, expulsar a cientos de familias de sus hogares y desencadenar la devastación ambiental, advirtió un nuevo informe.

Los extensos humedales de Tompoun / Cheung Ek, justo al sur de Phnom Penh, juegan un papel vital en el mantenimiento de la capital camboyana, actuando como una reserva natural del 70% de sus aguas pluviales y residuales y proporcionando medios de vida para las más de mil familias que viven, cultivan y peces en la zona.

Pero un nuevo informe dice que en 2004 los desarrolladores, actuando con el respaldo del gobierno, comenzaron a destruir gradualmente los humedales de mil 500 hectáreas, llenándolos de arena dragada de los ríos Mekong y Bassac para prepararse para la construcción de una gran ciudad satélite de 2.500 hectáreas, doblada "ING City", el mayor desarrollo en Camboya.

Los desarrolladores arrojan arena en los humedales de Tompoun

El informe condenatorio publicado el lunes por una alianza de grupos locales de derechos a la tierra y de derechos humanos: Sahmakum Teang Tnaut, Camboya Equitativa, Liga Camboyana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y la Red de Jóvenes de Camboya, advierte sobre el desarrollo asociado con ING City y otros proyectos destruirán el 90% de los humedales, causando daños ambientales incalculables y el posible desalojo de cientos de familias.

El informe, titulado Smoke on the Water, advierte que la destrucción de los humedales tendrá "graves efectos sobre la calidad de vida de aproximadamente uno o dos millones de personas", incluida la colocación de un millón de residentes de Phnom Penh en mayor riesgo de inundaciones.

Los cultivos acuáticos de los humedales también actúan como un sistema natural de tratamiento de aguas residuales, evitando que las aguas residuales crudas de Phnom Penh contaminen el río Bassac y las vías fluviales conectadas y contaminen las poblaciones de peces de las que muchos dependen, según el informe.

El gobierno camboyano espera que una planta de aguas residuales de $ 26 millones de dólares financiada con dinero de ayuda japonesa compense la pérdida de los humedales.

Una medida que no es viable

Pero el informe de la ONG advierte que la instalación trataría solo el 2% de las aguas residuales que fluyen hacia los humedales, lo que la convierte en una alternativa "salvajemente inviable".

El informe advierte que la extracción de la gran cantidad de arena necesaria para llenar los humedales, estimada en la asombrosa cifra de 100 millones de toneladas, también se ha relacionado con el colapso de las riberas del río en el Mekong.

"No solo causará problemas para el medio ambiente y las inundaciones, sino también el sustento de las personas que viven alrededor del lago", dijo Eang Vuthy, director ejecutivo de Equitable Cambodia.

"Estimamos para la ciudad, si no existe un plan adecuado para mitigar eso, afectará a más de un millón de personas. Eso no incluye el agua no tratada que podría fluir directamente al río".

Un portavoz del gobierno dijo a Reuters que recuperar los humedales era necesario para el desarrollo de la ciudad, que se había evaluado el impacto ambiental y que se habían tomado medidas para mitigar los riesgos de inundaciones y aguas residuales.

“Se está construyendo un canal para desviar el exceso de agua, y hay una planta de tratamiento de aguas residuales. Algunas reubicaciones son necesarias, pero se les ha dado tiempo suficiente para mudarse", dijo Phay Siphan a Reuters.

El primer ministro Hun Sen ha estado en el poder en Camboya durante 35 años y ha emprendido una brutal campaña dirigida a ONG, periodistas y partidos de oposición.

El informe Smoke on the Water no menciona las conexiones políticas de las entidades vinculadas a la destrucción de los humedales, centrándose por completo en las implicaciones ambientales y de derechos humanos.

Sin embargo, el ex secretario de Estado del Partido Popular de Camboya en el ministerio de transporte Ing Bun Hoaw, uno de los magnates más poderosos del país y un aliado de Hun Sen, está involucrado en el proyecto.

Es uno de los fundadores de ING Holdings, la entidad detrás de ING City.

Una de las últimas áreas protegidas de los humedales fue Boeung Cheung Ek, un gran lago que fue demarcado como tierra estatal pública hasta 2017. La retención de ese lago había aliviado los temores sobre el impacto del proyecto ING City. Pero las autoridades locales han señalado recientemente su intención de desarrollar Boeung Cheung Ek.

Entre 2017 y 2019, una serie de subdecretos del gobierno convirtieron aproximadamente el 70% del lago en tierras privadas y parcelas arrendadas a una serie de empresas e individuos, según el informe.

Un análisis de Guardian de registros corporativos y documentos gubernamentales revela que algunas tierras en Boeung Cheung Ek fueron arrendadas a personas conectadas con Hun Sen y su gobierno.

Un subdecreto otorgó 37 hectáreas de tierra en Boeung Cheung Ek a una compañía llamada Orkide Villa Co Ltd, que enumera a Hun Mana, una de las hijas de Hun Sen, como directora y presidenta.

El informe de la ONG también enumera a Hero King Company Co Ltd como proveedor de arena para el Proyecto ING City. Su empresa matriz, LYP Group Co Ltd, es propiedad de Okhna Ly Yong Phat, un asesor económico del gobierno de Hun Sen.

Sophal Ear, profesor asociado en el Colegio Occidental de Los Ángeles, dijo que los humedales eran "la forma natural de proteger Phnom Penh".

Calificó su destrucción como "inútil", pero dijo que al gobierno no parecía importarle.

"Las inundaciones de Phnom Penh empeoran año tras año y no ven correlación ni causalidad".

La entrega de tierras a los aliados del gobierno en Boeung Cheung Ek no fue una sorpresa, dijo.

"A veces se le da a un asesor, por lo que es alguien que parece al menos eliminado del nombre en negrita", dijo. "Pero aquí, en el caso de Boeung Cheung Ek, ni siquiera se molestan en disfrazarse".

Se contactó a las oficinas de Hun Sen, ING Holdings, LYP Group y Orkide Villa Pty Ltd para obtener comentarios, pero no respondieron.