Un joven sufre insultos, cortes en todo su cuerpo y es expulsado de un bar

Ayer me tocó vivir una de las experiencias más horrorosas que yo veía muy lejos de vivir, por la noche fui agredido física y moralmente en un bar de #Madrid llamado Pinzano en chamberí, no obstante se me llamó “maricon de mierda” por el mismo encargado del sitio. #StopHomophobia pic.twitter.com/hzjq8sJeZJ