Un joven inventa el 'Yayagram' para poder comunicarse con su abuela de 96 años

La abuela de Manu no maneja muy bien su móvil y no escucha muy bien, por lo que poder comunicarse con sus nietos parecía difícil. No pasa nada, porque Manu es desarrollador y, sobre todo, ingenioso: se puso manos a la obra y creó el Yayagram.

Manu lo contó a través de twitter en el que explicó cómo el dispositivo usa una Raspberry Pi y un curioso sistema que recuerda a los antiguos operadores telefónicos. La comunicación vía Telegram se realiza con mensajes de voz grabados por un lado y con mensajes impresos en una impresora térmica por el otro. Fantástico.

Una nueva forma para comunicar

Como explicó Manuel Lucio en Twitter, el Yayagram envía mensajes de voz a través de Telegram presionando y manteniendo presionado un botón rojo que graba el mensaje a través del micrófono integrado. Ese mensaje llega a su destinatario como un mensaje de voz normal en su aplicación móvil, pero lo realmente curioso llega cuando el Yayagram recibe mensajes.

Para elegir el destinatario es necesario conectar el minijack de origen (la persona que lo usa, teóricamente el yayo o el yaya) con la entrada del minijack del destinatario (hasta seis diferentes en este dispositivo).

Incluso hay un minijack especial para enviar el mismo mensaje a todos los destinatarios , y todo ese sistema nos recuerda a las antiguas telefonistas o, como explicó Manu, a la serie de 'Las chicas del cable'.

En ese caso el mensaje (que tiene que ser texto, no una respuesta de voz) se imprime en una pequeña impresora térmica y aparece en papel para que la persona que lo reciba “¡pueda tocarlo y leerlo!”. Unos leds permiten informar al usuario que está encendido, que está conectado a Telegram y que si se está grabando un mensaje en ese momento.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.