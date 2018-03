Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Un hombre ha coleccionado casi 500 cajas de McDonald’s. Este hombre ha recibido todo tipo de comentarios respecto a su colección. Lo han llamado 'obeso' y le han dicho que mejor se consiga una vida, todo por su compulsiva pasión de tener empaques de hamburguesas McDonald's. Pero definitivamente estos comentarios no lo detienen, pues el sigue haciendo crecer su colección y definitivamente no parece eso que los internautas mencionan. Zaka tiene 28 años y con un look agradable de granjero bávaro y hipster ha hablado sobre su extraña colección.

"No soy un hombre común; tan sólo la manera en cómo me veo hace que la gente se me acerque. Y luego cuando me preguntan a qué me dedico —cazador de tormentas y coleccionista de cajas de McDonald's— es cuando más se sorprenden".

"Me dije a mí mismo, Serge, ¿en qué te hace pensar en Estados Unidos? Fácil: vaqueros y hamburguesas. Así que, ve a comprar un sombrero del viejo oeste y guarda la caja de una Big Mac".

"Tengo una base de datos donde escribo todo: país de origen, edición limitada y así".

"Que yo sepa, no hay nadie como yo en el mundo", dice Zaka "McDonald's tiene mucha imaginación. Pueden adaptarse a las características de cualquier lugar: las sopas en Portugal, el pollo Maharaja Mac de la India. O también tienes la Quebec, donde los anglicismos están prohibidos, así que la Happy Meal (Cajita Feliz) es en realidad ' Joyeux Festin'".

Un hombre ha coleccionado casi 500 cajas de McDonald’s, su hobby nació en Estados Unidos. Hace siete años, mientras estaba de intercambio, Zaka no podía imaginarse regresando a casa sólo con un imán o un globo de cristal navideño como souvenir.El nuevo look recibió la aprobación de sus amigos y ahora la caja de McDonald's está pegada en su pared.cinado por los relámpagos, se unió aa la edad de 13 años. Después se convirtió en un estudiante brillante de, habiendo concluido sus estudios hace poco con una tesis. Hoy Zaka además de ser un investigador viaja alrededor del mundo en busca de relámpagos... y colecciona cajas de hamburguesas... Zaka tieneAmigos suyos alrededor del mundo le traen cajas nuevas y otras personas de todos los países le mandan otras más.Zaka piensa que McDonald's recibe demasiadas críticas injustas.Después de todo, la compañía "logra su producción en línea de A a Z, lo cual es notable cuando tienes que lidiar con una distribución tan enorme. Y hacen un gran esfuerzo para reducir su huella de carbono y comprar a los productores locales". Y sobre todo, ofrecen empaques que hacen latir el corazón de Zaka. A este hombre coleccionista de cajas de hamburguesas le gustaría organizar una exhibición de su colección, abierta al público. Sin embargo, todavía no tiene el tiempo para organizarla y cree que además de mostrar las diferencias culturales, sería enriquecedora para ilustrar cómo se transforma la sociedad.