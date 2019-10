Un hombre confiesa haber MATADO a 14 mujeres al ser descubierto por la policía, 30 años después

Un sujeto surcoreano confesó, luego de 30 años, haber matado 14 mujeres, entre ellas las nueve víctimas del peor caso de asesinado en serie del país asiático, contó The New York Times. Además, cometió cerca de 30 agresiones sexuales que no involucraron asesinato.

Se trata de Lee Chun-jae, de 56 años, que fue identificado como el principal sospechoso de los nueve casos en serie que se llevaron a cabo en la ciudad de Hwaseong y sus alrededores entre 1986 y 1991, después que la tecnología avanzada de ADN lo vinculara con tres de los casos.

A pesar de que la policía registró la cifra récord de 2 millones de agentes para esclarecer el caso, no pudo resolverlo durante casi tres décadas.

Según, Lee se acercaba a las víctimas que tenían entre 14 y 71 años en las zonas rurales por la noche, las violaba y luego las mataba. Él usaba las medias y la ropa para atar las manos y pies.

Uno de sus casos fue llevado a la pantalla grande en 2003 y se llamó "Memories of Murder".

El día de la verdad, llegó

La policía ha interrogado a Lee, quien actualmente está cumpliendo la cadena perpetua en una prisión de Busán por un crimen separado, excatamente el de su cuñada, a quien violó y mató en 1994.

Primero negó las acusaciones, pero la semana pasada finalmente confesó, indicó la Agencia de Policía Provincial de Gyeonggi Nambu.

"Cuando le contamos los resultados de la prueba de ADN, dijo: 'Sabía que éste día llegaría y lo que hice se divulgaría', y comenzó a contar la historia", dijo Ban Ki-soo, director de la agencia.

Lee dio voluntariamente los detalles de los asesinatos y violaciones, e incluso, hizo dibujos para poder explicar los caos.

Todos los crímenes comenzaron cuando fue dado de baja del ejército en enero de 1986 y enero de 1994, cuando fue capturado.

A pesar de la relevación, las autoridades están revisando los datos de investigación pasadas para confirmar si las aseveraciones son ciertas, porque los presuntos delitos se cometieron décadas antes y la memoria le podría fallar.

