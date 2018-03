Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Siempre habrá alguien comprometido con su trabajo, sea cual sea, y un gran ejemplo es Benjamín de 27 años que ya es considerado como ¡un héroe! entregó sus pizzas pese a protestas del G20 en Alemania. Las imágenes del joven Benjamin, subido a su motocicleta y tratando de esquivar a los manifestantes para salir del tumulto en el que se había metido han cautivado a los usuarios de redes sociales de todo el mundo. El es un repartidor de pizzas para una conocida cadena norteamericana, y ha sido alabado en distintas plataformas de redes sociales como Twitter por haber arriesgado el físico.

It doesn't matter how big the riot is in #Hamburg tonight, you will get your pizza #G20 pic.twitter.com/rz1zOrUkdQ